"Hochzeit auf den ersten Blick"-Desiree über ersten Kuss mit Dresdner Marco: "Ausbaufähig"

Niederwiesa - Es wurde ernst für Dresdner Marco (44) und seine Braut Desiree (37). In der fünften Folge von " Hochzeit auf den ersten Blick " stand ihre Hochzeit auf dem Schloss Lichtenwalde im sächsischen Niederwiesa an. Haben sich die beiden getraut?

Marco (44) und Desiree (37) haben "Ja" gesagt. © Joyn/Christoph Assmann

"Einen Kuss würde ich gut finden", sagte Desiree im Gespräch mit ihrer Trauzeugin Christina kurz vor der heiß ersehnten Trauung. Auch Marco machte sich viele Gedanken über seinen großen Tag.

Von dem Geschenk seiner zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Braut zeigte er sich überwältigt: "Das hat eine schöne persönliche Note, etwas von ihr zu bekommen."

Experte Markus Ernst hatte ein gutes Gefühl: "Ich habe Marco schon sehr aufgeregt erlebt und habe auch das Gefühl, dass er seine weiche und sensible Seite in so einer Situation gezeigt hat."

Kurz vor der Trauung stieg die Nervosität ins Unermessliche. Auch die Gäste bekamen das Zittern. "Du weißt gar nicht, was du einem angetan hast, Großer", sagte Marcos Mutter mit Tränen in den Augen.

Dann war es endlich so weit: Papa Benno hatte die Ehre, seine Tochter zum Altar zu führen. Und Marcos erster Eindruck, als er seine Desiree zum ersten Mal sah? "Wunderschön."

Die 37-Jährige war ebenfalls positiv gestimmt: "Ich fand es gut, dass er gleich meine Hand genommen hat."