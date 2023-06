"Hochzeit auf den ersten Blick": Peter und Jaqueline lüften spezielles Liebesgeheimnis

Während er seine Göttergattin in vielen Situationen beruhigen könne, sorge Jaqueline dafür, dass er mehr aus sich herauskommt. Eine Win-win-Situation also für beide.

Dieser habe die Eheleute in der Vergangenheit immer wieder dazu gebracht, "nicht aufzugeben" und fortwährend an ihrer Ehe zu arbeiten und aneinander festzuhalten.

In dem neuen YouTube-Video von Ex-"HadeB"-Kandidat Aron Schweizer sprach der 34-Jährige nun über das Geheimnis ihrer Liebe. "Gerade, wenn wir mal ernstere Gespräche haben, die jetzt nicht gerade von Reiz und Liebe geprägt sind, dann ist es halt schon so, dass man wirklich dem anderen anmerkt, dass der Wille da ist", offenbarte Peter.

In den meisten Fällen ist die Halbwertszeit dieser Ehen verschwindend gering. Jaqueline und Peter beweisen aktuell jedoch, dass das Konzept durchaus auch funktionieren kann. Ein knappes Jahr nach der Trauung sprühen zwischen den beiden Turteltauben noch immer die Funken.

Kürzlich zogen Jaqueline und Peter in ihre erste gemeinsame Wohnung. Außerdem feierte das Paar seinen allerersten Hochzeitstag. © Bildmontage: Instagram/jaqueline.hadeb (Screenshots)

Bei der Nordrhein-Westfälin und dem Bayer scheint das Expertenteam demnach ganz offensichtlich den richtigen Riecher bewiesen zu haben. Im großen Finale der neunten Staffel war sogar schon von Kinder- und Umzugsplänen die Rede.

Nachdem letztere nach der Ausstrahlung vorerst auf Eis gelegt wurden und das Paar zunächst eine Fernbeziehung geführt hatte, meldeten sich Jaqueline und Peter erst kürzlich mit einer Hammer-Nachricht bei ihren Fans.

Das Ehepaar hat in München inzwischen ein gemeinsames Liebesnest gefunden, in welchem sie seit einiger Zeit auch schon gemeinsam wohnen. Der Grund für die Veränderung ist simpel.

"Irgendwann hat man dann genug davon, alleine einzuschlafen, alles am Telefon zu besprechen und zu Verabredungen am Abend alleine zu gehen", erklärte die Blondine in einem Instagram-Post.