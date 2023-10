Zweifel bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Erstes Paar steuert auf Ehekrise zu

Im Gespräch mit Expertin Sandra Köhldorfer (42) fließen bei Braut Marina B. (28, r.) bereits die ersten Tränen. © Sat.1

Im Residenzschloss Langenburg dürfen sich die beiden das Jawort geben. Doch kurz vor dem großen Moment werden Marina und Robert noch einmal richtig nervös.

"Es geht grad alles drunter und drüber. Jetzt wird es real", sagt Robert, kurz bevor es für ihn zum Standesamt geht. Und auch bei Marina steigt die Anspannung: "Wenn ich darüber nachdenke, dass ich in ein paar Stunden schon verheiratet bin, kriege ich ein Kribbeln im Bauch. Ich bin am ganzen Körper am Zittern", so die 28-Jährige, bei der noch im Hotelzimmer die ersten Tränen fließen.

Doch als sich das Braupaar dann endlich gegenübertritt, ist all die Anspannung vergessen. Die beiden halten sich sofort an ihren Händen und sagen ohne zu zögern "Ja" zueinander - kurz bevor der erste Kuss zwischen ihnen fällt.

"Sie ist meine Märchenprinzessin, wie ich es mir gewünscht habe", erklärt Robert anschließend im Interview. "Ich bin überglücklich."

Und auch Marina scheint sich schon ganz sicher zu sein, ihr Perfect Match gefunden zu haben: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass daraus Liebe wird", sagt sie.

Zum Abschluss ihrer romantischen Hochzeitsfeier gibt es für Marina und Robert schließlich noch ein Ständchen von Eloy de Jong (50).