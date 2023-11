Neue Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick": Hier könnt Ihr Euch schon bewerben!

Marina (28) und Robert (35) lernten sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen und lieben. © Sat.1

"Lust auf Schmetterlinge im Bauch und das größte Abenteuer eures Lebens? Bewerbt euch jetzt", hieß es am Mittwoch in einer Ankündigung des Senders SAT.1 bei Instagram.

In einem kurzen Clip wurden dazu drei Paare der vergangenen Staffeln gezeigt, bei denen das Experiment geklappt hatte: darunter auch Alexandra (39) und Heiko (46), sowie Martina B. (28) und Robert (35) aus der zehnten Staffel.

"Toi, toi, toi", wünschten sie den bislang noch unbekannten neuen Kandidaten und Kandidatinnen, die sich hier für ihre Teilnahme bewerben können.

Wer ausgewählt wird, kommt in die nächste Runde und kann sich in Workshops und Gesprächen mit den Expert:innen erst einmal selbst besser kennenlernen. "Ich lernte mich besser kennen und erkannte auch, was alles in mir steckte", beschreibt etwa Robert heute den Auswahlprozess, bei dem für ihn das "Perfect Match" Marina gefunden wurde.

Für alle, die mit ihrem Singleleben vielleicht zufrieden, aber eben nicht glücklich sind, hat er daher einen Rat: "Nutzt die Chance und bewerbt euch … denn schon allein der Prozess kann die Weichen für das zukünftige Ich stellen", ist sich der 35-Jährige nach wie vor sicher.