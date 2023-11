Heiko und Alexandra von "Hochzeit auf den ersten Blick": Wagen sie bald den nächsten Schritt?

Nach einem romantischen Jawort und harmonischen Flitterwochen fiel die Entscheidung Heiko und Alexandra am Ende sichtlich leicht: "Es war für mich sofort klar", so Heiko und auch für Alexandra stand die Entscheidung schon seit Wochen fest: "Weil es sich so unfassbar leicht angefühlt hat."

Das "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar gab sich bereits in Folge 1 von Staffel 10 das Jawort. © Sat.1

Bei Instagram erklärte Heiko zum Auftakt eines angekündigten Q&A, dass er die meisten Fragen zum Thema "Zusammen wohnen" erhalten haben.

Zu ihrer aktuellen Wohnsituation – rund fünf Monate nach ihrer TV-Hochzeit – erklärte er: "Im Moment ist Alexandra tatsächlich 80 Prozent der Zeit bei mir, und wir wohnen quasi zusammen."

Ihre beiden Wohnungen in Schwäbisch Hall und Berlin habe die Senior Marketing Managerin zwar noch nicht aufgegeben. Ganz so lange wollen sie mit dem offiziellen Zusammenziehen aber auch nicht mehr warten: Denn das sei schon für ihren ersten Jahrestag in wenigen Monaten geplant, so Heiko weiter.

Dabei ließ er allerdings offen, ob sie sich dafür in seiner oder in Alexandras Heimat umsehen. Doch vermutlich werden sie in Süddeutschland bleiben. Denn Heiko hatte schon bei seiner "HadeB"-Bewerbung angegeben, dass er seine Heimat auch nicht für ein "Perfect Match" verlassen wolle.

Und er hatte Glück: Denn auch Alexandras Heimat liegt nur rund 70 Kilometer von Heikos entfernt.