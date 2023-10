Rätselraten bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Wieso kam Fans dieses Gesicht so bekannt vor?

Wahlheim/Chemnitz - Schon in Folge 1 der diesjährigen Jubiläumsstaffel von " Hochzeit auf den ersten Blick " dürfte sich so mancher Fan über ein bekanntes Gesicht gewundert haben.

Lisa-Marie (27) tauchte plötzlich unter den Hochzeitsgästen auf. © Sat.1

Denn unter die Hochzeitsgäste von Alexandra (39) und Heiko (46) hatte sich auch Lisa-Marie (27) gemischt, die selbst in Staffel 8 der Kuppelshow zu sehen gewesen war.

Doch wieso eigentlich?

"Ein Hoch auf die Gerüchteküche", schrieb Heiko nun selbst auf seinem Instagram-Account. Dazu veröffentlichte er ein Selfie, das ihn Seite an Seite mit der Ex-HadeB-Kandidatin zeigt. Seit Lisa-Marie in der diesjährigen Staffel zu sehen gewesen war, hätten ihn zahlreiche Nachrichten erreicht. "Von Verschwörungstheorien, dass Sat.1 sie da platziert hätte, Lisa-Marie wäre die Partnerin meines Trauzeugen Tobias etc. etc. etc.", fasste es Heiko weiter zusammen.

Doch die Wahrheit sei am Ende ganz einfach: Er und Lisa seien einfach nur befreundet. Demnach kennen sich die beiden schon seit vielen Jahren und sind aktuell gemeinsam in einer Theatergruppe aktiv.

Mit ihrer Erfahrung habe ihm Lisa während seiner Bewerbungsphase bei "Hochzeit auf den ersten Blick" außerdem beiseitegestanden. "Deshalb war es mir wichtig, sie auf die Gästeliste zu setzen", so Heiko weiter.

So habe Lisa-Marie das Ganze auch mal aus einer anderen Perspektive erleben können.