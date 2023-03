René von "Hochzeit auf den ersten Blick" verrät: Er sieht seine Tochter nur am Wochenende!

Während René die kleine Lucia bereits wenige Tage nach der Geburt schon in einem Instagram -Post offiziell willkommen hieß, meldete sich Nicole erst Wochen später persönlich bei ihren Followern. "Derzeit ist sie mehr damit beschäftigt, unsere Kleine zu füttern", hieß es in einer Erklärung von René dazu.

"Ich bin leider derzeit nur am Wochenende zu Hause", erklärte der 30-Jährige in dem Post weiter. Er habe daher umso größeren Respekt vor der Arbeit, die seine Freundin Nicole in der Zeit ohne ihn leiste. Der Grund für seine Abwesenheit: René ist Berufssoldat und lebt unter der Woche in der Kaserne.

Follower müssen sich also keine Sorgen um eine mögliche Beziehungskrise der beiden machen. Im Gegenteil: "Das hast du wieder so schön beschrieben, mein Schatz, hab schon wieder Pipi in den Augen...", kommentierte Nicole die Worte von ihrem Liebsten. Außerdem richtete sie ihren Respekt an alle alleinerziehenden Mütter und Väter.

Schließlich habe sie das Glück, René zumindest am Wochenende immer bei sich zu haben.