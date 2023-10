"Hochzeit auf den ersten Blick": Nach dieser Liebeserklärung brechen beide in Tränen aus

Berlin/Dormagen - Das Finale der zehnten Staffel von " Hochzeit auf den ersten Blick " steht noch an, doch ein Paar scheint schon jetzt die große Liebe gefunden zu haben.

Bei einer Sandboard-Tour macht Robert (35) seiner Frau Marina (28) eine erste Liebeserklärung. © Sat.1 (Bildmontage)

Denn Robert (35) und Marina (28) schweben während ihrer Flitterwochen nicht nur auf Wolke 7 – auf einer gemeinsamen Sandboard-Tour kochen die Gefühle zwischen ihnen auch noch einmal richtig hoch.

Während Robert Marina beim Fahren beobachtet, flüstert er in sein Mikrofon: "Auf dich habe ich gewartet." Und als er sie anschließend in die Arme schließt, fasst er sich ein Herz und gesteht ihr im gemeinsamen Interview seine Gefühle: "Egal, was kommt, egal, wie sie sich entscheidet. Für mich ist es die Eine: Ich bin verknallt."

Und nicht nur Robert bricht bei diesen Worten in Tränen aus, auch Marina wird dabei emotional.

"Was machst du mit mir?", fragt sie ihn und muss sich ebenfalls die Tränen aus dem Gesicht wischen.