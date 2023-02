Tabu-Thema! Diese Doku mit Neureuther und Bui soll helfen und wachrütteln

Miriam Neureuther (32) berichtet in der Dokumentation "Hungern für Gold" über dunkle Stunden während ihrer erfolgreichen Karriere. © imago/Sven Simon

"Der Sport war mein Leben. Für ihn habe ich alles getan - auch Gewicht verloren", erklärt Neureuther laut einer ARD-Pressemitteilung vom Mittwoch in der Dokumentation "Hungern für Gold" des BR.

Die 32-Jährige hat gehungert, das durchlebt, was das System "leichter = besser" vielen abverlangt.

Die in Garmisch-Partenkirchen geborene Bayerin konnte noch unter ihrem Geburtsnamen Gössner zahlreiche Erfolge feiern, gewann als Aktive unter anderem zwei Staffel-Goldmedaillen bei Biathlon-Weltmeisterschaften und Silber mit der deutschen Langlaufmannschaft bei den Olympischen Spielen.

Von einer schweren Verletzung lange ausgebremst hat sie ihr Essverhalten letztendlich hinterfragt. In einer Zeit, in der an Leistungssport nicht zu denken war, fand so ein fundamentales Umdenken statt.

Für den sportlichen Erfolg weiter die eigene Gesundheit aufs Spiel setzen? Neureuthers Prioritäten verschoben sich.