"Beauty & The Nerd": Playmate Linda ist klar auf Zicken-Stress gepolt

Hanau - Sie buhlte schon um den Bachelor , sorgte im RTL-Dschungelcamp für Stress und ließ für den Playboy die Hüllen fallen : Model und Reality-Darstellerin Linda Nobat (29) ist eine der Kandidatinnen bei der 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" - und sie ist offenbar ganz klar auf Konflikt mit ihren Konkurrentinnen aus!

"Falls Du es noch nicht gesehen hast, ich bin bei der neuen Staffel von 'Beauty & The Nerd' dabei", beginnt das Statement der Reality-Darstellerin.

Die 29-jährige Hanauerin wandte sich am gestrigen Dienstagabend mit zwei Instagram-Storys an ihre Fans.

In ihren Instagram-Storys vom Dienstagabend lässt die 29-Jährige klar erkennen, dass sie bei "Beauty & The Nerd" für Stress sorgen wird. © Montage: Screenshot/Instagram/iamlindadt

"Wie mir zugetragen wurde, darf sich nun jeder hier 'Queen' nennen", geht das Statement der 29-Jährigen weiter.

"Queen des was? Scheißhaufen? Okay, die wahre Königin ist nämlich wieder da: Beuge das Knie, putze mein Zimmer, küsse meine Füße!", setzt Linda hinzu und lächelt süffisant in die Kamera.

Mit dieser Ansage hat die Hanauerin vermutlich die Gesamtheit ihrer Konkurrentinnen bei "Beauty & The Nerd" im Blick. Es kann aber auch vermutet werden, dass Linda dabei insbesondere an Dschungelcamp-Zicke Kim Virginia Hartung (29) denkt, die sich bekanntlich gerne mit einem Krönchen schmückt und "Königin" nennt.

Letztere hat ihre Teilnahme bei "Beauty & The Nerd" mit einem Instagram-Eintrag bekannt gegeben, der tief blicken lässt. Das Bild zeigt alle acht "Beautys" der Show. Kim Virginia ist als vierte von links zu sehen. Sie schreibt dazu: "Links die Queens und rechts geht's zu den Hofnarren."

Ganz rechts steht Linda Nobat - die beiden 29-Jährigen werden wohl bei der Show aneinandergeraten.