Im TV wird's sooo romantisch, aber in der falschen Reihenfolge

Rom-Coms gibt es unendlich viele, zwei der schönsten sind heute hintereinander zu sehen, allerdings in der falschen Reihenfolge. Es beginnt mit Schlaflos in Seattle von 1993, Meg Ryan und Tom Hanks, und geht weiter mit Harry und Sally von 1989, Meg Ryan und Billy Crystal. Beide Male ein Genuss.

Michael Lindsay-Hoggs legendäre Doku aus dem Trennungsjahr der Beatles Let It Be von 1970 ist umfassend restauriert wiederzusehen und ergänzt Peter Jacksons epochale Doku-Serie "The Beatles: Get Back" von 2021 auf das Vortrefflichste. John, Paul, George und Ringo im Studio, das ist Musikgeschichte pur.

Disney+