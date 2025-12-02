Bittere News für Sachsenklinik-Fans: "In aller Freundschaft" fliegt aus dem Programm!
Leipzig - Fans der Sachsenklinik müssen jetzt ganz stark sein: Am heutigen Dienstagabend läuft keine neue Folge "In aller Freundschaft".
Wer am Dienstagabend um 21 Uhr wie gewohnt in freudiger Erwartung einer neuen "In aller Freundschaft"-Episode das Erste einschaltet, dürfte eine bittere Enttäuschung erleben.
Anstatt mit den Sachsenklinik-Ärzten müssen die Zuschauer nämlich mit Reporter Tom Bartels (60) Vorlieb nehmen, der mit der Unterstützung des Experten Bastian Schweinsteiger (41) das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen kommentiert.
Anstoß ist Punkt 21 Uhr, in der Halbzeit gibt es dann noch die ARD-Tagesthemen.
Außerdem sind Zusammenfassungen der anderen Achtelfinal-Partien (RB Leipzig - 1. FC Magdeburg; Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli; Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern) geplant.
Nach der Übertragung - Elfmeterschießen möglich - soll um 23.45 Uhr mit der Doku "Being Katarina Witt" wieder ins reguläre ARD-Programm eingestiegen werden.
Als Wiedergutmachung wartet am kommenden Dienstag (9. Dezember) dann aber sogar eine "In aller Freundschaft"-Doppelfolge auf die Fans: Man darf sich auf die neuen Episoden "Ring frei" und "Stunde der Mütter" freuen.
