Bittere News für Sachsenklinik-Fans: "In aller Freundschaft" fliegt aus dem Programm!

Leipzig - Fans der Sachsenklinik müssen jetzt ganz stark sein: Am heutigen Dienstagabend läuft keine neue Folge " In aller Freundschaft ".

Die "In aller Freundschaft"-Folge "Stunde der Mütter" läuft erst in der kommenden Woche im Ersten. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Wer am Dienstagabend um 21 Uhr wie gewohnt in freudiger Erwartung einer neuen "In aller Freundschaft"-Episode das Erste einschaltet, dürfte eine bittere Enttäuschung erleben.

Anstatt mit den Sachsenklinik-Ärzten müssen die Zuschauer nämlich mit Reporter Tom Bartels (60) Vorlieb nehmen, der mit der Unterstützung des Experten Bastian Schweinsteiger (41) das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen kommentiert.

Anstoß ist Punkt 21 Uhr, in der Halbzeit gibt es dann noch die ARD-Tagesthemen.

Außerdem sind Zusammenfassungen der anderen Achtelfinal-Partien (RB Leipzig - 1. FC Magdeburg; Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli; Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern) geplant.

Nach der Übertragung - Elfmeterschießen möglich - soll um 23.45 Uhr mit der Doku "Being Katarina Witt" wieder ins reguläre ARD-Programm eingestiegen werden.