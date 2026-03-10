Gefühlschaos vor Serientod: Dr. Maria Weber bekommt Heiratsantrag! Sagt sie Kai nun die Wahrheit?
Leipzig - Achterbahnfahrt der Gefühle auch in dieser Woche bei "In aller Freundschaft"! Denn während Dr. Maria Weber todkrank ist, konnte sie noch immer nicht den Mut finden, es ihrem Partner Dr. Kai Hoffmann zu sagen. Plötzlich macht dieser ihr einen Heiratsantrag! Was soll sie nun tun?
Was Maria (Annett Renneberg, 47) bei all dem nicht bewusst ist: Kai (Julian Weigend, 54) weiß bereits von ihrer Erkrankung und will dennoch - oder gerade deshalb - um ihre Hand anhalten. Beim gemeinsamen Frühstück will er ihr die Frage aller Fragen stellen, doch das Vorhaben geht schief, als er die Frühstückseier in der Pfanne vergisst.
Während Kai in die Küche eilt, entdeckt Maria die Box mit den Verlobungsringen. Schockiert und unsicher, was sie sagen soll, erfindet sie eine Ausrede, um das Essen zu beenden.
Wenig später in der Sachsenklinik gesteht ihr Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) endlich, dass er Kai bereits gesagt hat, dass es für sie diesmal keine Rettung gibt. Für die Ärztin bricht damit jedoch eine Welt zusammen, denn plötzlich muss auch sie sich der Wahrheit stellen und akzeptieren, dass sie nicht mehr viel Zeit mit ihren Liebsten hat.
Wird sie den Mut finden, mit Kai über alles zu reden? Und wie geht es mit den Hochzeitsplänen weiter?
Dr. Brentano muss sich mit einem besonders schwierigen Patienten rumschlagen
Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 58) bekommt es derweil mit dem Abteilungsleiter des Gesundheitsdezernats zu tun, der in der Sachsenklinik den Geschäftsbericht prüfen soll. Als Dr. Gregor Boehmisch (Steffen Groth, 51) jedoch im Krankenhaus ankommt, bricht er plötzlich unter Schmerzen zusammen.
Die Diagnose: Eine akute Gallenblasenentzündung, die operiert werden muss. Das Problem: Boehmisch hat panische Angst vor Krankenhäusern und will die Klinik am liebsten gleich wieder verlassen.
Um ihn zu beruhigen (und weil Sarah Marquardt darin einen strategischen Vorteil sieht), übernimmt Chefarzt Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 54) die Operation. Der Eingriff ist ein Erfolg, doch Gregor Boehmisch leidet weiterhin unter Schmerzen. Bei der Nachuntersuchung entdecken die Ärzte plötzlich einen Fremdkörper in seinem Bauch und vermuten, dass sie einen Tupfer bei der Operation vergessen haben.
Der Abteilungsleiter droht mit Klage und fordert eine sofortige Verlegung. Kann Dr. Brentano das Blatt noch zum Guten wenden?
Die Antworten auf all diese Fragen gibt es in der neuen IaF-Folge "In guten wie in schlechten Zeiten ...", die wie immer am heutigen Dienstag um 21 Uhr im Ersten läuft und bereits als Video-on-Demand in der ARD-Mediathek verfügbar ist.
Titelfoto: Montage: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss