Gefühlschaos vor Serientod: Dr. Maria Weber bekommt Heiratsantrag! Sagt sie Kai nun die Wahrheit?

Leipzig - Achterbahnfahrt der Gefühle auch in dieser Woche bei " In aller Freundschaft "! Denn während Dr. Maria Weber todkrank ist , konnte sie noch immer nicht den Mut finden, es ihrem Partner Dr. Kai Hoffmann zu sagen. Plötzlich macht dieser ihr einen Heiratsantrag! Was soll sie nun tun?

Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 54) macht Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) in der neuen IaF-Folge einen Antrag! Wird sie jetzt mit ihm über ihre Erkrankung reden? © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Was Maria (Annett Renneberg, 47) bei all dem nicht bewusst ist: Kai (Julian Weigend, 54) weiß bereits von ihrer Erkrankung und will dennoch - oder gerade deshalb - um ihre Hand anhalten. Beim gemeinsamen Frühstück will er ihr die Frage aller Fragen stellen, doch das Vorhaben geht schief, als er die Frühstückseier in der Pfanne vergisst.

Während Kai in die Küche eilt, entdeckt Maria die Box mit den Verlobungsringen. Schockiert und unsicher, was sie sagen soll, erfindet sie eine Ausrede, um das Essen zu beenden.

Wenig später in der Sachsenklinik gesteht ihr Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) endlich, dass er Kai bereits gesagt hat, dass es für sie diesmal keine Rettung gibt. Für die Ärztin bricht damit jedoch eine Welt zusammen, denn plötzlich muss auch sie sich der Wahrheit stellen und akzeptieren, dass sie nicht mehr viel Zeit mit ihren Liebsten hat.

Wird sie den Mut finden, mit Kai über alles zu reden? Und wie geht es mit den Hochzeitsplänen weiter?