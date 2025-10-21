Eskalation bei "In aller Freundschaft": Gebrochene Nase wegen pikantem Sex-Video

Leipzig - Drama pur bei " In aller Freundschaft "! Der Security-Mitarbeiter Cornelius wird erst selbst zum Notfall in der Sachsenklinik und sorgt dann mit einem Sex-Video für Ärger, Tränen und eine gebrochene Nase.

Der Streit zwischen Cornelius Hefer (Julian Bayer, 37, 2.v.l.) und seiner angeblichen Ex-Freundin eskaliert. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Seit einer Woche wird Cornelius Hefer (gespielt von Julian Bayer, 37) als Security in der Leipziger Sachsenklinik eingesetzt.

Als er plötzlich bei einem Dienst vor Schmerzen umkippt, überschlagen sich die Ereignisse.

Wie sich herausstellt, ist seine Pflegerin Miriam Schneider (Christina Petersen, 35) die neue Freundin seiner ehemaligen Arbeitskollegin und - laut ihm - Ex-Freundin.

Als er Miriam dann auch noch ein vermeintliches Sex-Video von sich und Nele Garbow (Laura Louisa Garde, 37) zeigt, wirft sie das völlig aus der Bahn.

Nele ist sichtlich schockiert von den Anschuldigungen und rastet aus. "Warum erzählst du Lügen über mich? […] Das ist alles nur in deinem Kopf", stellt sie Cornelius zur Rede.

Das Gespräch eskaliert und beide beginnen, sich gegenseitig niederzuringen, bis Nele ihrem Gegenüber die Nase bricht. Miriam erkennt ihre Freundin nicht wieder.

So viel ist klar: Einer muss lügen!