Eskalation bei "In aller Freundschaft": Gebrochene Nase wegen pikantem Sex-Video
Leipzig - Drama pur bei "In aller Freundschaft"! Der Security-Mitarbeiter Cornelius wird erst selbst zum Notfall in der Sachsenklinik und sorgt dann mit einem Sex-Video für Ärger, Tränen und eine gebrochene Nase.
Seit einer Woche wird Cornelius Hefer (gespielt von Julian Bayer, 37) als Security in der Leipziger Sachsenklinik eingesetzt.
Als er plötzlich bei einem Dienst vor Schmerzen umkippt, überschlagen sich die Ereignisse.
Wie sich herausstellt, ist seine Pflegerin Miriam Schneider (Christina Petersen, 35) die neue Freundin seiner ehemaligen Arbeitskollegin und - laut ihm - Ex-Freundin.
Als er Miriam dann auch noch ein vermeintliches Sex-Video von sich und Nele Garbow (Laura Louisa Garde, 37) zeigt, wirft sie das völlig aus der Bahn.
Nele ist sichtlich schockiert von den Anschuldigungen und rastet aus. "Warum erzählst du Lügen über mich? […] Das ist alles nur in deinem Kopf", stellt sie Cornelius zur Rede.
Das Gespräch eskaliert und beide beginnen, sich gegenseitig niederzuringen, bis Nele ihrem Gegenüber die Nase bricht. Miriam erkennt ihre Freundin nicht wieder.
So viel ist klar: Einer muss lügen!
"In aller Freundschaft": Beziehungsprobe für Kathrin und Roland?
Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 58) bekommt unterdessen wieder Besuch von ihrem ehemaligen Klassenkameraden und Schmerzpatienten David Schrader (Thure Riefenstein, 60).
So vertraut und innig, wie die beiden miteinander umgehen, wird man einfach das Gefühl nicht los, dass da die Funken sprühen.
"Also ihn schaust du noch immer an wie ein verliebter Teenager", stellt auch Klinikleiter Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60) fest.
Später fragt er seinen Kollegen und Kathrins Mann Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70), ob ihn die Situation nicht störe. "Ich an deiner Stelle wäre wachsam."
Noch sieht Roland die Situation entspannt, doch wird sich das bald ändern?
Tatsächlich nimmt Kathrin wenig später Davids Einladung in ein neues Pop-up-Restaurant an. Wenn das nicht mal noch Ärger bedeutet.
Die neue Folge von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Täuschungen" läuft am heutigen Dienstag, wie üblich ab 21 Uhr, im Ersten und ist bereits vorab in der ARD-Mediathek verfügbar.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke