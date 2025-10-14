ARD streicht "In aller Freundschaft" aus dem Programm! Das ist der Grund
Leipzig - Endlich wieder Dienstag, endlich wieder "In aller Freundschaft". Doch was ist das? In der Programmvorschau findet sich heute kein IaF im Ersten!
Zumindest am heutigen Dienstag müssen Fans der beliebten Ärzte-Soap stark bleiben. Denn auf eine neue Folge um Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70), Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) und Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60) müssen wir diesmal verzichten.
Das Erste strahlt stattdessen die Miniserie "113" aus. Drei Folgen liefen bereits am Montag, die übrigen drei am heutigen Abend, ab 20.15 Uhr.
Die Serie handelt von einem Busunglück, bei dem das Gefährt in den Gegenverkehr gerät, umstürzt, ausbrennt und dabei mehrere Menschen in den Tod reißt. Ein Ermittlerteam versucht herauszufinden, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Dabei stellt sich heraus, dass viele der Betroffenen durch ihr Schicksal miteinander verbunden sind.
Und das ist auch der Hintergrund des Dramas. Die Serie beruht auf einer Untersuchung im Rahmen der Sicherheitskampagne "Runter vom Gas!" des Bundesverkehrsministeriums. Diese ergab 2017, dass durchschnittlich 113 Personen direkt und indirekt davon betroffen sind, wenn ein einziger Mensch im Straßenverkehr tödlich verunglückt.
Miniserie "113" erhält ab 2026 andere Bedeutung
Einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge hatte die Zahl Drehbuchautor Arndt Stüwe so fasziniert, dass er daraus "unbedingt einen seriellen Stoff" machen wollte.
Dem Bericht zufolge hat die 113 ab 2026 noch eine andere Bedeutung. Geplant ist sie als Notrufnummer für Menschen in psychischen Krisen.
Neues von "In aller Freundschaft" gibt es dann ab kommendem Dienstag mit Folge 1110 "Täuschungen".
Darin trifft Kathrin Globisch auf einen alten Schulschwarm, während Miriam Schneider (Christina Petersen, 35) unerwartet Warnungen über ihre Freundin Nele Garbow (Laura Louisa Garde, 37) erhält.
Titelfoto: Rudolf Wernicke/Saxonia Media/MDR