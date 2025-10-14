 4.868

ARD streicht "In aller Freundschaft" aus dem Programm! Das ist der Grund

In der Programmvorschau findet sich heute kein IaF im Ersten!? Was hat es damit denn auf sich?

Von Eric Mittmann

Leipzig - Endlich wieder Dienstag, endlich wieder "In aller Freundschaft". Doch was ist das? In der Programmvorschau findet sich heute kein IaF im Ersten!

Eine neue Folge von "In aller Freundschaft" suchen selbst Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) und Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) heute vergeblich. Das Erste verzichtet am Dienstagabend auf die Ärzte-Soap.
Eine neue Folge von "In aller Freundschaft" suchen selbst Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) und Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) heute vergeblich. Das Erste verzichtet am Dienstagabend auf die Ärzte-Soap.  © Rudolf Wernicke/Saxonia Media/MDR

Zumindest am heutigen Dienstag müssen Fans der beliebten Ärzte-Soap stark bleiben. Denn auf eine neue Folge um Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70), Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) und Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60) müssen wir diesmal verzichten.

Das Erste strahlt stattdessen die Miniserie "113" aus. Drei Folgen liefen bereits am Montag, die übrigen drei am heutigen Abend, ab 20.15 Uhr.

Die Serie handelt von einem Busunglück, bei dem das Gefährt in den Gegenverkehr gerät, umstürzt, ausbrennt und dabei mehrere Menschen in den Tod reißt. Ein Ermittlerteam versucht herauszufinden, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Dabei stellt sich heraus, dass viele der Betroffenen durch ihr Schicksal miteinander verbunden sind.

Und das ist auch der Hintergrund des Dramas. Die Serie beruht auf einer Untersuchung im Rahmen der Sicherheitskampagne "Runter vom Gas!" des Bundesverkehrsministeriums. Diese ergab 2017, dass durchschnittlich 113 Personen direkt und indirekt davon betroffen sind, wenn ein einziger Mensch im Straßenverkehr tödlich verunglückt.

Miniserie "113" erhält ab 2026 andere Bedeutung

Zu sehen sind stattdessen drei Folgen der Drama-Serie "113" um ein Busunglück.
Zu sehen sind stattdessen drei Folgen der Drama-Serie "113" um ein Busunglück.  © WDR/Windlight Pictures/Satel Film/Frank Dicks

Einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge hatte die Zahl Drehbuchautor Arndt Stüwe so fasziniert, dass er daraus "unbedingt einen seriellen Stoff" machen wollte.

Dem Bericht zufolge hat die 113 ab 2026 noch eine andere Bedeutung. Geplant ist sie als Notrufnummer für Menschen in psychischen Krisen.

Neues von "In aller Freundschaft" gibt es dann ab kommendem Dienstag mit Folge 1110 "Täuschungen".

Darin trifft Kathrin Globisch auf einen alten Schulschwarm, während Miriam Schneider (Christina Petersen, 35) unerwartet Warnungen über ihre Freundin Nele Garbow (Laura Louisa Garde, 37) erhält.

