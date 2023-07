In großer TV-Show: Ella Endlich feiert Comeback nach Babypause

Dortmund - Erst im Juni ist sie Mama geworden: Doch am Samstagabend wird Ella Endlich (39) kein Gute-Nacht-Lied für ihren Sohn singen, sondern die Bühne von Giovanni Zarrella (45) rocken. Die frisch gebackene Mama gehört zu den zahlreichen Stars, die in der Dortmunder Westfallenhalle eine große Sommerparty feiern.

Doch die Schlagersängerin ist nicht die Einzige, die in der diesjährigen dritten Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show", die um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen ist, ihr Comeback gibt: So dürfen sich Fans auch auf Kerstin Ott (41) freuen, die extra für Giovannis Party ihre derzeitige, selbst auferlegte Fernseh-Pause unterbricht.

Nach 14 Jahren meldet sich der zweifache Grammy-Gewinner mit neuer Musik zurück. Außer der Single "Beautiful World" singt er gemeinsam mit dem Gastgeber seinen Welterfolg "How Am I Supposed To Live Without You".