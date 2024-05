Klappt eine Mountainbike-Tour im Harz? "Hab einmal Boden gefressen!"

Gernrode - Einmal Wechselklamotten, bitte! In Mitteldeutschland gibt es im Outdoor-Bereich viel zu entdecken. Dazu gehört auch eine besonders dreckige Angelegenheit, die Reporter Marc Burgemeister in der MDR-Doku #hinREISEND austestet.

"Die Luci klingt komisch, die Hose ist geplatzt, es kann nur besser werden", lacht der Reporter. Doch davon lässt sich die Gruppe nicht unterkriegen und schon bald rollen sie von Gernrode aus in Richtung Blankenburg.

Für den neuen Travel-Test schnappt sich Marc seine Kumpels Joe und Chris und fährt mit ihnen nach Gernrode in den Harz. Dort bietet "Harz Adventure" geführte E-Mountainbike-Touren an.

Die "Dreck-Tour" geht im zweiten Teil in Magdeburg weiter, wo die Jungs selber einen Bagger steuern dürfen. © MDR/Denny Ebeling

Trotz der hilfreichen Tipps von Guide Rudi kommt Marc noch immer nicht richtig zu Potte. Er schwitzt und seine Atmung geht schnell. Siedend heiß fällt ihm dann auf, dass er den E-Antrieb gar nicht eingeschaltet hatte!

Aber auch für seine Kumpanen läuft die Radeltour nicht nur glatt. Kumpel Joe übersieht bei einer steilen Abfahrt eine Wurzel, fliegt über den Lenker und schon liegt er im Dreck. "Hab einmal Boden gefressen", witzelt er.

Verletzt hat er sich nicht und so geht es weiter zum ersten Stopp in Blankenburg. Nach einem leckeren Mittagessen fährt die Gruppe weiter nach Quedlinburg und wieder zurück zum Ausgangspunkt.

An den populären Aussichtspunkten "Teufelsmauer" und "Hamburger Wappen" müssen jeweils Reifen geflickt werden. In der Zwischenzeit posieren die Jungs für Fotos in ihren verschlammten Klamotten. "Dreckiger geht's nicht", lacht Marc.

Wie die Gruppe die gesamte Tour abschließend meistert und wie sie in Magdeburg ihre Dreck-Tour fortsetzen, erfahrt ihr bei #hinREISEND auf YouTube oder in der ARD-Mediathek.