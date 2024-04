30.04.2024 20:45 13.237 "Traumhaus oder Luftschloss?": Die ersten Hotelgäste kommen, aber wo ist die Toilette?

In Ballenstedt baut seit Jahren ein Niederländisches Pärchen am alten Bahnhof. In der Vox-Sendung "Traumhaus oder Luftschloss?" werden sie dabei begleitet.

Von Robert Lilge

Ballenstedt - Ingrid (56) und Edward (53) aus den Niederlanden haben sich 2019 ein altes Bahnhofsgebäude in Ballenstedt (Landkreis Harz) gekauft und bauen in Eigenregie ein Hotel daraus. Obwohl sich noch alles im Bau befindet, kündigen sich bereits die ersten Gäste an. Edward (53) und Ingrid (56) bauen unermüdlich an ihrem Traumhaus. © RTL Auf das Gebäude aufmerksam geworden ist Ingrid damals durch ein Online-Immobilienportal. Kurzerhand entschlossen sie sich, es für 70.000 Euro zu erwerben, wie sie in der Vox-Sendung "Traumhaus oder Luftschloss?" verrät. Seit einigen Monaten laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren. Rund 1,2 Millionen Euro habe das Pärchen bereits investiert. Finanziell sieht es bei beiden derzeit nicht gut aus. Es wird dringend Geld benötigt. TV & Shows Dreharbeiten gestartet! Neue TV-Reihe mit prominenter Besetzung spielt in und um Leipzig Um wenigstens ein bisschen der Baukosten wieder reinzuholen, soll das Hotel mit angeschlossenem Restaurant schnell eröffnen. "Wir würden so schnell wie möglich öffnen, damit wir Geld verdienen können. Der Geldeimer ist ein bisschen leer, der muss jetzt angefüllt werden", sagte Ingrid. Gäste kündigen sich an, aber die Toilette fehlt Das alte Bahnhofsgebäude in Ballenstedt wird Stück für Stück zu einem Hotel mit Restaurant umgebaut. © RTL Zwei Ferienwohnungen seien bereits fertig und werden vermietet. Nun kündigen sich durch einen Buchungsfehler die ersten Gäste für eine dritte Wohnung an. Allerdings befindet sich diese noch im Rohzustand. Allen voran ist noch nicht einmal ein Bad samt Toilette vorhanden. Für das Pärchen heißt es jetzt ranklotzen. TV & Shows Nach Tod von Michael Verhoeven (†85): BR ändert TV-Programm und zeigt Sophie-Scholl-Film Während Edward sich um den Holzfußboden der Wohnung kümmert, arbeitet Ingrid am geplanten Bad. Getreu dem Motto "Selbst ist die Frau" beginnt sie mit den blauen Fliesen an der Wand. "Fliesenleger sind schwer zu bekommen und dann habe ich gesagt: 'Dann mache ich das selber.'" Ingrid und Edward versuchen alles, um wenigstens den Aufenthalt der Gäste so angenehm es geht zu ermöglichen. "Wir müssen uns beeilen, damit die Gäste schlafen, essen, duschen und auf die Toilette gehen können", sagte Edward. Perfektionistin Ingrid macht Fehler Das Paar aus den Niederlanden soll bereits mehr als 1,2 Millionen Euro in den Bahnhof Ballenstedt gesteckt haben. © RTL Ingrid beruft sich auf ihre handwerksaffine Familie. Zudem habe sie bereits einmal ein Haus renoviert. Dennoch hat das Fliesenlegen im Bad seine Tücken. Nicht alles läuft nach Plan. Nachdem ihr eine Fliese beim Schneiden zerbricht, gesteht sie und ärgert sich: "Ich bin Perfektionistin, ich wollte das Loch in der Fliese perfekt machen." Aber aufgrund der gebotenen Eile ist keine Zeit für Perfektionismus. Das abgebrochene Fliesenstück wird einfach mit an die Wand geklebt. "Das sieht man nicht, da kommt das Klo davor", relativierte die 56-Jährige. Ob das niederländische Paar noch rechtzeitig vor dem Anreisen der Gäste fertig wird und wie diese auf die Baustelle reagieren, seht Ihr am heutigen Sonntag um 18.10 Uhr bei "Traumhaus oder Luftschloss?" auf Vox oder bereits vorab auf RTL+.



Titelfoto: Bildmontage: RTL