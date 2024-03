Kamera filmte ihn noch: Nicks mysteriöses Verschwinden ist ein einziges Rätsel

Voerde (Niederrhein, NRW) - Wo ist Nick Stolz? Der damals 22-Jährige verschwand 2019 auf rätselhafte Art und Weise. Die Polizei geht von einem bewussten Neustart aus. Seine Familie glaubt nicht an einen freiwilligen Weggang. Und was hat es mit einer flüchtigen Bekannten auf sich, die nicht mit der Sprache herausrücken will?