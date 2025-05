Kampf gegen die Einsamkeit: Reportage zeigt rührende Geschichten

Woran liegt das? Wie kommt man aus dieser Einsamkeit? Und warum sprechen wir so wenig darüber? Diesen Fragen spürt Semen in der rund 30-minütigen Reportage nach. Die Autorin hat mit jungen Menschen gesprochen und zeigt ihren Kampf gegen die Isolation.

Den Weg aus der Isolation sucht die Familie in Spanien, um dort in der Nähe der Familie von Adrià zu sein. Ein Tauschgeschäft, schließlich lässt die Familie dafür die Freunde in Deutschland zurück.

Wenn Jaro unter Einsamkeit leidet, hilft es ihr zu tanzen. © Radio Bremen

In Freiburg trifft die Autorin Jaro. Die 27-Jährige arbeitet in einer Gärtnerei und ist gerade in eine WG gezogen. Schon in der Pandemie hat sie Einsamkeit kennengelernt, nun hat sie das Gefühl wieder.

"Da ist diese Nervosität, und auch diese Angst für mich zu spüren, wenn ich denke, ich fahre jetzt nach Hause und da ist dann niemand. Obwohl ich mir eigentlich Kontakt wünsche. Dann ist es dunkel in mir", erzählt Jaro.

Die Dunkelheit vertreibt die junge Frau, indem sie tanzt.

Die Reportage "Y-Kollektiv: Ich bin einsam - und jetzt?" ist der Startschuss für das multimediale Projekt "Exit Einsamkeit" von SWR Doku, DASDING und dem Y-Kollektiv von Radio Bremen. Über ein halbes Jahr hinweg wird das Thema mit den verschiedenen Facetten in den Mittelpunkt gerückt. Der Beitrag ist ab dem 12. Mai in der ARD Mediathek verfügbar.

Das Herzstück soll aus einer aktiven Community bestehen, die Inhalte aktiv mitgestalten und ihre Geschichten und Gefühle teilen.