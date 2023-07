Kandidaten packen aus: Diese GNTM-Doku ist schockierend!

Im dichten TV-Dschungel kann man schnell den Überblick verlieren. Wir verraten Euch, wo es sich am heutigen Sonntag einzuschalten lohnt und wovon Ihr besser die Finger lassen solltet!

Für mich einer der witzigsten deutschen Filme der vergangenen Jahre: In Der Vorname (2018) diskutiert Thomas (Florian David Fitz) mit seiner Familie über die Frage, ob er seinen Sohn "Adolf" nennen kann. Und obwohl der Film - ähnlich wie beim "Perfekten Geheimnis" - die ganze Zeit in einer Wohnung spielt, ist er wahnsinnig unterhaltsam.

2018 war ein gutes Jahr für Florian David Fitz (l.): Neben "Der Vorname" lieferte der Schauspieler mit 100 Dinge an der Seite von Matthias Schweighöfer eine weitere sehenswerte Komödie, in der sich zwei Freunde die Frage stellen, ob die zahllosen materiellen Dinge, die sie daheim bunkern und zu Staubfängern verrotten lassen, wirklich wichtig für ihr Leben sind.

"Germany's Next Topmodel" ist gerade gefunden, da sucht die ProSieben-Konkurrenz Top Dog Germany. Auch das Prinzip ist ähnlich. Statt eines herausfordernden Laufstegs müssen die Teilnehmer in dieser Show aber einen Parcours möglichst fehlerfrei meistern. Die Antwort auf die überhaupt nicht spannende Frage, wem das am besten gelingt, werde ich wohl verpassen.

11.55 Uhr, RTL