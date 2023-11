Klara Lange verrät erste Details über neue "Die Discounter"-Staffel: "Pina entdeckt ein absurdes Talent!"

Hamburg - Das Warten in einer schier endlosen Kassenschlange hat endlich ein Ende: Ab dem heutigen Mittwoch startet die dritte Staffel der Erfolgsserie "Die Discounter" auf Amazon Prime . Wie gewohnt stehen prominente Auftritte, viele peinliche Momente und natürlich der alltägliche Supermarkt-Wahnsinn auf dem Kassenbon. Im Interview mit TAG24 verrät Pina-Darstellerin Klara Lange (25), was sie von Co-Star Marc Hosemann (53) gelernt hat und was sie ihrer Rolle für eine mögliche vierte Staffel wünscht.

Zum dritten Mal schlüpft Klara Lange (25) in die Rolle der fleißigen und ehrgeizigen Pina. © Prime Video_Johannes Fielers_Pyjama Pictures

In zehn neuen Folgen wird in und zwischen den Gängen wieder geknutscht, gestritten, geklaut, geraucht und sogar wortwörtlich Jagd auf eine Bananenspinne gemacht. Und das altbekannte Chaos wird noch durch die auch in der Serie anstehende Weihnachtszeit gekrönt, die viele neue Probleme (und nervige Kunden) mit sich bringt.

Und dabei muss sich das Team der inzwischen geschlossenen "Kolinski"-Filiale in Hamburg-Altona erstmal an den neuen Discounter-Standort im Stadtteil Billstedt gewöhnen.

Die meiste Arbeit bleibt mal wieder an Pina hängen, die weder von ihren arbeitsscheuen Kollegen noch von ihrem Chef Thorsten (Marc Hosemann) die dringend benötigte Unterstützung erfährt.

TAG24: Klara, Du bist von Anfang an bei "Die Discounter" dabei. Was macht die Serie für Dich persönlich so besonders und warum denkst Du, ist die Serie so erfolgreich?



Klara: Vor dem ersten Drehtag kannte sich kaum jemand aus dem Ensemble. Direkt nach den ersten paar Szenen war klar, dass ich durch die starke Arbeit der Casterin und auch einer Prise Glück mit unglaublich talentierten und tollen Kolleg:innen zusammenarbeiten darf.

Das macht es für mich, aber ich denke auch für die Zuschauenden, zu einer besonderen Serie. Man merkt die Lockerheit und den Spaß während unserer Arbeit auch auf dem Bildschirm. Die Sprache und die Bilder sind unverblümt – wir sind nah an den Menschen dran.

TAG24: In der dritten Staffel geht es nach Billstedt und nicht nur das Altona-Team, sondern auch die Dreharbeiten sind umgezogen. Habt ihr auch wirklich in Billstedt gedreht? Der Kolinski-Altona war ja tatsächlich in Altona ansässig.

Klara: Wir haben die dritte Staffel zehn Minuten von Billstedt entfernt in Jenfeld gedreht. Wieder in einem leer stehenden Supermarkt, der für uns wieder komplett neu eingerichtet wurde und der auf den ersten Blick sehr stark an unsere Altona-Filiale erinnert. Das Chaos in Thorstens neuer Filiale bleibt das Alte.