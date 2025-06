Serien-Star Damian Hardung ist ein Softie

Als Hitch - Der Date Doktor (2005) gibt Will Smith dem schwer verliebten Albert Brennaman (Kevin James) und anderen Single-Männern Tipps, wie sie bei ihrer Angebeteten landen können. Chaotisch, witzig und absolut charmant - insbesondere in den Momenten, in denen Hitch sich selbst wie ein verliebter Trottel aufführt, weil er sich in Klatschreporterin Sara (Eva Mendes) verliebt hat.

Schon in "How to Sell Drugs Online (Fast)" fand ich ihn gut, seit "Maxton Hall" bin ich definitiv ein Fan von Damian Hardung. Nachdem er zuletzt in "Love Sucks" einen blutrünstigen Vampir mit Herz spielte, werden er, Samir Salim und Oskar Redfern nun zu absoluten Softies. Ich bin gespannt, was die mit Witz und Tiefgang angekündigte Serie über das moderne Männerbild zu bieten hat.

Wir wünschen Euch einen sonnigen Samstag und viel Spaß beim Einschalten!