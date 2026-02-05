Star-Auflauf im "Kölner Treff": Diese Promis sind am Freitag mit dabei
Köln - Auch an diesem Freitag gibt es wieder einen "Kölner Treff" im WDR-Fernsehen: Hier erfahrt Ihr, welchen Stars und Sternchen die Moderatorinnen Susan Link (48) und Anna Planken (45) diesmal auf den Zahn fühlen …
Einer der Gäste wird Showmaster Michael Schanze (79) sein. Als Moderator ließ der gebürtige Bayer einst Kinderherzen höherschlagen – egal, ob bei "1, 2 oder 3" oder "Kinderquatsch mit Michael". Auch als Schauspieler feierte er bedeutende Erfolge.
Schlimme Rückenprobleme setzten der Bilderbuch-Karriere jedoch ein jähes Ende und führten bei ihm zu einem starken Übergewicht. Inzwischen sind die Pfunde wieder weg, und Schanze präsentiert sich so lebendig und entschlossen wie lange nicht mehr.
Ebenfalls beim "Kölner Treff" dabei ist Panagiota Petridou (46). Seit 21 Jahren verkauft die Tochter griechischer Einwanderer erfolgreich Autos. Im TV war sie unter anderem als Moderatorin der VOX-Doku "Biete Rostlaube, suche Traumauto" zu sehen.
Ab März geht sie außerdem mit ihrem neuen Comedy-Bühnenprogramm auf Deutschlandtour. In der WDR-Talkrunde spricht sie auch über ihre Mutterschaft und den Grund, warum sie ihr Kind nach fast vier Jahren immer noch stillt.
Peter (86) und Mike Kraus (51) stellen derweil ihren neuen Song "Für immer vereint" vor. Er handelt von Liebe, Abschied und Versöhnung. Wie gelang es dem Vater-Sohn-Duo, über die Jahre so innig verbunden zu bleiben? Im "Treff" verraten sie ihr Geheimnis.
Patricia Kelly berichtet von Futterneid innerhalb der Kelly Family
Als zweitälteste Tochter der Kelly Family übernahm Patricia Kelly (56) nach dem Tod der Mutter früh Verantwortung - vor allem als Köchin. Dabei war die Musikerin damals gerade einmal 14 Jahre alt. So viele Mäuler zu stopfen, war eine enorme Herausforderung.
In der Talkshow berichtet die 56-Jährige von Futterneid innerhalb der Kelly Family und wie sich aus der anfänglichen Pflicht mit der Zeit eine große Leidenschaft entwickelte. Auch ihr Privatleben wird Thema sein: Patricia und ihr Mann Denis feierten kürzlich Silberhochzeit.
Ronja Forcher gehört auch zu den Gästen des WDR-Talks: Die "Bergdoktor"-Darstellerin kann mit ihren 29 Jahren bereits auf große berufliche Erfolge zurückblicken. Das tragische Ende einer Kinderfreundschaft riss ihr jedoch den Boden unter den Füßen weg.
Auch so mancher Seitenhieb in den sozialen Medien musste verarbeitet werden. Wie ihr das gelungen ist und wie es ihr heute geht, davon berichtet die in Tirol geborene und heute in Potsdam lebende Schauspielerin.
"Bauer sucht Frau"-Star zu Gast beim "Kölner Treff"
Er ist der Spargelbauer, der plötzlich bundesweit zum Gesprächsthema wurde: Friedrich Dieckmann (29). Ein junger Landwirt aus Lippetal, der bei "Bauer sucht Frau" mitmachte und eine Resonanz auslöste, die alle bisherigen Bewerbungszahlen in den Schatten stellte.
Mit Hofdame Laura fand er in dem RTL-Format sein Liebesglück. In den sozialen Medien begegnet er gängigen Klischees mit Fakten, Haltung und Humor. Zudem nutzt er die neue Aufmerksamkeit, um zu zeigen, wie moderne Landwirtschaft heute wirklich aussieht.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande