Star-Auflauf im "Kölner Treff": Diese Promis sind am Freitag mit dabei

Köln - Auch an diesem Freitag gibt es wieder einen " Kölner Treff " im WDR-Fernsehen: Hier erfahrt Ihr, welchen Stars und Sternchen die Moderatorinnen Susan Link (48) und Anna Planken (45) diesmal auf den Zahn fühlen …

In dieser Woche wird der "Kölner Treff" im WDR-Fernsehen von den Moderatorinnen Susan Link (48, l.) und Anna Planken (45) präsentiert. © WDR/Melanie Grande

Einer der Gäste wird Showmaster Michael Schanze (79) sein. Als Moderator ließ der gebürtige Bayer einst Kinderherzen höherschlagen – egal, ob bei "1, 2 oder 3" oder "Kinderquatsch mit Michael". Auch als Schauspieler feierte er bedeutende Erfolge.

Schlimme Rückenprobleme setzten der Bilderbuch-Karriere jedoch ein jähes Ende und führten bei ihm zu einem starken Übergewicht. Inzwischen sind die Pfunde wieder weg, und Schanze präsentiert sich so lebendig und entschlossen wie lange nicht mehr.

Ebenfalls beim "Kölner Treff" dabei ist Panagiota Petridou (46). Seit 21 Jahren verkauft die Tochter griechischer Einwanderer erfolgreich Autos. Im TV war sie unter anderem als Moderatorin der VOX-Doku "Biete Rostlaube, suche Traumauto" zu sehen.

Ab März geht sie außerdem mit ihrem neuen Comedy-Bühnenprogramm auf Deutschlandtour. In der WDR-Talkrunde spricht sie auch über ihre Mutterschaft und den Grund, warum sie ihr Kind nach fast vier Jahren immer noch stillt.

Peter (86) und Mike Kraus (51) stellen derweil ihren neuen Song "Für immer vereint" vor. Er handelt von Liebe, Abschied und Versöhnung. Wie gelang es dem Vater-Sohn-Duo, über die Jahre so innig verbunden zu bleiben? Im "Treff" verraten sie ihr Geheimnis.