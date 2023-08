Komplettes DDR-Museum versteigert: Diese Schätze gingen über den Tisch - für bis zu 18.000 Euro!

Döberitz/Berlin/Leipzig - Ob Kindheitserinnerungen, Sammlerstücke oder Ostalgie-Schätze: In Berlin ist ein ganzes DDR-Museum unter den Hammer gekommen - und brachte fast 250.000 Euro in knapp zwei Stunden ein. Das MDR-Magazin "Umschau" hat einen Bieter begleitet.

Barkas und Trabanten im DDR-Museum im brandenburgischen Döberitz - die Sammlung wurde nun aufgelöst. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Von diesen Fahrzeugen wurden ganz, ganz wenig gebaut, das ist eigentlich eine Nullserie vom Prinzip her", erkannte Karsten Beick in der MDR-Sendung einen seltenen Forst-Trabi. Der in der Nähe des DDR-Museums wohnende Bieter zeigte sich aber auch an einem Barkas-Krankenwagen interessiert.

Die Ausstellung im brandenburgischen Döberitz umfasste 40.000 Objekte auf 400 Quadratmetern - und wurde am vergangenen Samstag im Auktionshaus Historia in Berlin versteigert. Grund war ein Todesfall.

"Wir hatten knappe fünf Jahre offen für Besucher und haben vorher drei Jahre oder so dran rumgewerkelt", so Peter Klapp, der die Sammlung mit dem verstorbenen Gründer Manfred Hüsges aufgebaut hatte. Da die Erben des Mannes aus Mönchengladbach das Museum laut MDR-Beitrag nicht wollten, wurde es nun zu Geld gemacht.

Und zwar zu viel Geld, wie sich während der Auktion herausstellte. "Es sind Wahnsinnspreise teilweise!", musste Beick feststellen. Der Forst-Trabi ging für 7000 Euro an einen anderen Bieter, der Barkas-Krankenwagen für 18.000 Euro ebenfalls. Auch die Museums-Immobilie wurde für 50.000 Euro verkauft.