Paukenschlag bei "Let's Dance": RTL verkündet Aus von Titelträger Valentin Lusin!

Köln - Nur einen Tag vor der nächsten " Let's Dance "-Sendung lässt RTL die Bombe platzen und verkündet das Aus von Titelverteidiger Valentin Lusin (37). Was wird jetzt aus seiner Promi-Tanzpartnerin Ann-Kathrin Bendixen (24)?

Jetzt ist das Glück zum Greifen nah. Und diesen einzigartigen Moment will Bald-Papa Valentin natürlich unter keinen Umständen verpassen. Doch was bedeutet sein Aus jetzt für "Affe auf Bike"?

Als die Russin zu Beginn des vergangenen Jahres ihre dritte Fehlgeburt innerhalb von nur 365 Tagen erleben musste, brach für sie und ihren Mann eine Welt zusammen. Den Glauben an eine eigene Familie haben die Tanzprofis aber nie verloren.

Damit ist auch klar, worum es geht: Offenbar macht sich das Baby der beiden in diesen Stunden auf den Weg, um das Licht der Welt zu erblicken. Dass es jeden Moment so weit sein könnte, hatten die werdenden Eltern bereits angekündigt.

"Wir haben ein Update für euch", schreibt der Kölner Privatsender auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Formats und fügt ergänzend hinzu: "Valentin wird in Show vier nicht dabei sein können, da er bei seiner Frau Renata (36) bleibt!"

Renata Lusin (36) und ihr Ehemann Valentin fiebern der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes entgegen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch darüber klärt RTL auf: "Ann-Kathrin tanzt natürlich nicht alleine, sondern mit Mika Tatarkin (27), der als Ersatz zurückkehrt! Mika war bereits beim Training dabei und ist bestens vorbereitet", so der Wortlaut der Kölner Fernsehmacher.

Die Weltenbummlerin, die keinen festen Wohnsitz hat und stattdessen mit ihrem Motorrad oder dem umgebauten Van rund um den Globus reist, hat sich inzwischen auch persönlich zu den besonderen Umständen geäußert.

In der Kommentarspalte unter dem entsprechenden Beitrag kommentiert Bendixen: "Ich hab mich noch nie so sehr für zwei Menschen gefreut. Einfach nur alles Gute an die Kleine!"

Am Freitagabend zeigen die 24-Jährige und ihr neuer Partner Tatarkin einen Tango zu "Gloria" von Laura Branigan. Die ehemalige "7 vs. Wild"-Kandidatin betont aber: "Mein Tanz sollte diese Woche komplett nebensächlich sein!"

Wie die "Let's Dance"-Reise von "Affe auf Bike" weitergeht, erfahrt Ihr wie immer in der neuen Folge am Freitag ab 20.15 Uhr auf RTL oder parallel im Livestream auf RTL+.