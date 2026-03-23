"LOL: Last One Laughing": Fünf Kandidaten für neue Staffel verkündet

München - Lachen streng verboten - zumindest für die Kandidaten: " LOL: Last One Laughing " geht in die siebte Staffel. Prime Video hat nun die ersten fünf prominenten Teilnehmer verraten.

Michael "Bully" Herbig (56) hat die ersten fünf Kandidaten der 7. Staffel "LOL" bekannt gegeben. © dpa | Sven Hoppe

Dabei sein werden Max Giermann (50), Carolin Kebekus (45), Michelle Hunziger (49), Elton (54) und Olaf Schubert (58).

"Die anderen verrate ich noch nicht", sagte "LOL"-Moderator Michael "Bully" Herbig (57) in einem Video auf Instagram. Am Ende werden zehn Promis gegeneinander um ein Preisgeld für den guten Zweck kämpfen.

Alle fünf bisher feststehenden Teilnehmer waren bereits bei vergangenen LOL-Staffeln dabei und wissen also, was auf sie zukommt.

Bei "Last One Laughing" werden zehn Promis für sechs Stunden in einen Raum gesperrt. Die Regeln sind simpel: Wer einmal lacht oder schmunzelt, erhält eine Gelbe Karte, beim zweiten Lacher fliegt man raus.