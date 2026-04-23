Altbekannte Gesichter bei "LOL: Last One Laughing": Neun Kandidaten bestätigt, doch einer fehlt

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Bei der neuen Staffel von "LOL: Last One Laughing" heißt es: Lachen verboten! Nach den ersten fünf Kandidaten hat Prime nun vier weitere Promis vorgestellt.

Von Paulina Sternsdorf

München - Für die Teilnehmer der neuen Staffel "LOL: Last One Laughing" heißt es bald wieder: Lachen verboten! Bereits Ende März wurden die ersten fünf Kandidaten verraten, darunter auch wieder viele altbekannte Gesichter aus vorherigen Staffeln. Jetzt hat Prime Video weitere vier Promis bekannt gegeben.

Die Kandidaten der neuen Staffel "LOL: Last One Laughing".
Die Kandidaten der neuen Staffel "LOL: Last One Laughing".  © Amazon prime

Mit dabei sind ab dem 14. Mai auf Prime Video – zusätzlich zu den bereits bekannten Teilnehmern – auch Martina Hill (51), Barbara Schöneberger (52), Torsten Sträter (59) sowie Tedros "Teddy" Teclebrhan (42). Alle vier waren bereits in früheren Staffeln von "LOL" zu sehen.

Damit stehen neben Max Giermann (50), Carolin Kebekus (45), Michelle Hunziker (49), Elton (54) und Olaf Schubert (58) insgesamt neun Kandidaten fest – doch ein Platz ist noch offen.

Wer das letzte Ticket in der von Constantin Entertainment produzierten Show und an der Seite von Michael "Bully" Herbig (57) ergattert, bleibt bis zum Staffelstart offenbar noch geheim.

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Das Prinzip der Show bleibt unverändert: Zehn Entertainer treffen in einem Studio aufeinander und versuchen über sechs Stunden hinweg, ihre Mitstreiter zum Lachen zu bringen – selbst dürfen sie dabei keine Miene verziehen. Wer zweimal lacht, scheidet aus.

Am Ende winkt dem Sieger der Staffel ein Preisgeld von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck seiner Wahl gespendet wird.

Titelfoto: Amazon prime

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