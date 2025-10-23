Streit um "Love Island"-Sex wird hässlich: "Du kriegst schon weißen Schaum am Mund"

Griechenland - Die Aussage, Tatum (26) und Filip (31) hätten in der Private Suite Sex miteinander gehabt , schlug bei " Love Island VIP " ein wie eine Bombe. Aber die Geschichte scheint auch in der neuen Doppelfolge noch nicht auserzählt zu sein.

Filip (31) und Tatum (26) kommen einfach nicht auf einen Nenner. © RTLZWEI

Der große Knackpunkt des Konflikts des Ex-Couples: Filip streitet den intimen Moment mit Tatum weiterhin komplett ab. "Sie lügt", behauptet der Dschungelkönig. "Das ist so ihre Karte, die sie jetzt gerade ausspielt. Warum wird das jetzt auf einmal thematisiert? (...) Ich stehe nicht zu Sachen, die nicht passiert sind."

Sein einst so fürsorgliches Verhalten gegenüber Tatum verwandelt sich in Gehässigkeit, so wirft er ihr sogar Kommentare wie "Tja, wenn man die Wahrheit nicht einsieht" und "Ich muss mich bei niemandem entschuldigen" an den Kopf.

Damit hat es sich der 31-Jährige endgültig mit Tatum verscherzt: "Denkst du jetzt, dass du jetzt der Pascha von Love Island bist, oder was? Du kriegst schon weißen Schaum am Mund, weil du so viel Scheiße laberst." Und damit ist die Eiszeit zwischen dem einstigen Traumpaar eingeleitet.

So richtig scheint Filip der Konflikt aber nicht zu beschäftigen, immerhin hat er mit Granate Joena (26) schon eine neue Flamme gefunden: "Da ist schon eine ganz andere Anziehung", schwärmt er über die Blondine. "Ich würde mich auch wieder für sie entscheiden."