Reality-Kandidatin lässt Sex-Bombe platzen: "Richtig ekelhaft von dir"
Griechenland - Miteinander geschlafen und dann abserviert: Mit diesem Geständnis bringt Tatum (26) ordentlich Schwung in die "Love Island VIP"-Villa - und macht einen Mann stinksauer.
Schon in der vergangenen Woche hat Tatum angedeutet, dass sie bald eine Bombe platzen lässt und setzte ihre Drohung auch prompt in die Tat um.
Der Hintergrund: Ihr eigentlicher Partner Filip (31) bringt ein Souvenir aus dem "VIP Members Club" mit. Das Reality-TV Sternchen Joena (26).
Seine gemeinsame Zeit mit Tatum ist damit wohl endgültig Geschichte.
Verletzt über diesen Schock lüftet sie nur Momente später das ominöse Geheimnis. "Wir hatten Sex."
Danach so dreist abserviert zu werden, ist natürlich eine bittere Pille, an der Tatum ordentlich zu knabbern hat. "Das ist richtig ekelhaft von dir", wirft sie Filip an den Kopf.
"Bin ich ein Idiot", zeigt der Herzensbrecher im ersten Moment sogar Einsicht, doch schon am nächsten Tag ist davon nichts mehr zu spüren.
Die Fetzen fliegen nicht nur zwischen dem Ex-Couple, sondern auch Laura (30), die Partei für ihre Freundin ergreift.
"Love Island VIP": Zerbricht diese Freundschaft an einem Mann?
Das pure Drama spielt sich auch zwischen den beiden eigentlich guten Freundinnen Joena und Jeje (29) ab.
Letztere ist nämlich maßlos enttäuscht darüber, dass Joena mit ihrem Couple Umut (27) geflirtet hat.
Umut schiebt die Schuld mit den Worten: "Ich wurde gefühlt manipuliert", gekonnt von sich. Ganz so hatte es allerdings nicht ausgesehen.
Der Konflikt sorgt bei den Ladys für eine zweite Eiszeit und vor allem Joena hat dabei nichts zu lachen.
Die ist aber auch selber Schuld, ergreift Tatum Partei. Denn, dass Joena was mit Umut hatte, ist "respektlos, unterste Schublade. Sowas einer Freundin anzutun ist das allerletzte".
Streaming-Info: Neue Doppelfolgen "Love Island VIP" werden immer donnerstags bei RTL+ freigeschaltet. Seit dem 11. September (donnerstags, immer ab 20.15 Uhr) laufen die Episoden auch bei RTLZWEI.
Titelfoto: Montage: RTLZWEI