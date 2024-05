Die Gewinnerin steht fest! So war das Finale von "The Masked Singer"

Köln - Mit ihrer umwerfenden Stimme und ihrem freundlichen Auftreten hat Mirja Boes (52) das Finale des Kostümspektakels " The Masked Singer " für sich entschieden: "Leck mich am Arsch - war das geil!"

Mirja Boes (52) gewann "The Masked Singer" am Samstagabend als der Floh. © dpa/Thomas Banneyer

Die Komikerin, Schauspielerin und Sängerin ("LOL: Last One Laughing") bekam als "Der Floh" die meisten Stimmen zum Staffel-Ende des ProSieben-Formats.

Die Rheinländerin zog bei der Enttarnung nur den gewaltigen Kostümhut vom Kopf. Zum Vorschein kam eine wilde blonde Wuschelfrisur, Boes trug eine rote Clownsnase.

Immer wieder sagte sie zunächst nur ungläubig Dankeschön ins Publikum. Dann: "Leck mich am Arsch - war das geil!" Sie behielt den Rest des Kostüms an: Als "Floh" ritt sie in der Sendung auf einer Riesenschnecke über die Bühne. "Da sind Rollen - und unten rum hab ich nix an. Das will keiner sehen."

Boes und Masked-Singer-Jurymitglied Palina Rojinski (39) hatten in der vergangenen Woche in einem anderen Projekt gemeinsam gedreht. Sie habe ihr Geheimnis dennoch geschützt, so die Show-Siegerin:

"Ich habe kein Wort mit ihr geredet." Leichter sei es gewesen, die Teilnahme vor ihren zwei Söhnen zu verheimlichen, so die Komikerin: Die zwei hätten sich für ihre Gesangsübungen im Keller kaum interessiert. Demonstrativ rief Boes in die Kamera: "Ich bin's: Mutti!"

Mit gekonnt vorgetragenen Coverversionen der Songs "Thank You For The Music" von ABBA und "Everlasting Love" von Love Affair eroberte Boes an diesem Abend die Herzen des Publikums. Sie fiel bei den Performances auch durch ihre besonders herzliche Ausstrahlung auf.