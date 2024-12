22.12.2024 09:19 1.726 Von Monrose bis zum Ghetto-Chef: Der Panda gewinnt "The Masked Singer"

Der Panda ist Sieger der 11. Staffel "The Masked Singer". Und bedankte sich mit seiner neuen Single "Left in your love". Denn ganz oben stand ein junger Profi.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Am Samstagabend fielen bei den vier "The Masked Singer"-Künstlern die Masken. Und es wurde eine Gewinnerin gekürt. Die Siegerin im Panda-Kostüm war die "The Voice Kids"-Finalistin von 2017 Loi (22). Kam bis ins Finale, musste da jedoch als Erstes gehen: Rapper Eko Fresh (41, l.) wird von Moderator Matthias Opdenhövel (54) verabschiedet. © Joyn/Willi Weber Bis die Mannheimerin jedoch im goldenen Konfetti-Regen stehen durfte, wurden nach und nach ihre Mitstreiter enthüllt. Als Erstes musste sich das Plüschmonster "Willy W." verabschieden. Vielleicht hätte er einen anderen Song als den N'Sync-Hit "Bye, Bye, Bye" singen sollen, auch wenn dieser dank des aktuellen Deadpool-Films wieder viral ging. Denn nach dem Auftritt musste das Kuschelmonster als erstes "Bye, Bye, Bye" sagen und das Kostüm ausziehen. Zum Vorschein kam der einst selbsternannte Ghetto-Chef Eko Fresh (41). The Masked Singer The Masked Singer: Ex-Weltmeister als Nashorn enttarnt! Zumindest ein stückweit glücklich über das Ausscheiden als Dritte dürfte die Künstlerin in der "Qualle" gewesen sein – auch wenn im Finale der oberste Podestplatz natürlich das Ziel war. Im Kostüm steckte die Ex-Monrose-Sängerin Mandy Capristo (34). Sie performte sich mit "Dreamgirls" und "How Do I Live" auf den Bronze-Platz und durfte dann endlich das Outfit ablegen: Die Sängerin leidet nämlich nach eigenen Aussagen unter Platzangst. Showdown der Gesangsexperten: Pirat trifft auf Panda Die Mannheimer Sängerin und "The Voice Kids"-Finalistin von 2017 Loi (22) gewinnt den musikalischen Maskenball © Joyn/Willi Weber In der letzten Runde hieß es dann "Pirat" gegen "Panda". Allerdings sollte hier der Playmobil-Freibeuter als Erstes aufgedeckt werden: Sänger und Songschreiber Joris (35, "Herz über Kopf"). "Ich hatte das total unterschätzt, wie sehr man unter diesen Masken schwitzt und auch wie viel Spaß das macht", so der 35-Jährige. Die Enthüllung war wenig überraschend für die Ratepult-Crew Palina Rojinski (39) und Rea Garvey (51) als Stammteam und Vorjahres-Siegerin Mirja Boes (53) und Comedian Rick Kavanian (53). Sie hatten Joris bereits im Verdacht. The Masked Singer "The Masked Singer": Diese Moderatorin steckte im Lauch Kurz darauf sollte dann auch die 22-jährige Loi als Siegerin der elften Staffel feststehen. Auch hier war sich der Rate-Cast sehr sicher. Und sie sollten recht behalten. Nach ihrer emotionalen Dankesrede präsentierte sie als Gewinnerin auch noch ihren aktuellen Song "Left in your love".

Titelfoto: Joyn/Willi Weber