"Masked Singer": Das sind die ersten drei Kostüme der neuen Staffel

Die Zuckerwatte : Sie lebt in ihrer Glitzerwelt und betreibt dort einen Candyshop. Sobald sie Feierabend hat, verwandelt sie sich in eine Draufgängerin. Auf der Bühne sucht sie den Nervenkitzel und das Abenteuer.

Ab 6. April ist es so weit: Stars und Sternchen schlüpfen in skurrile Kostüme und singen. Wer am längsten seine Identität verbergen kann, ist der Sieger.

Der Robodog: Er wartet sehnlichst auf seine Batterie, um endlich als Security-Dog durchstarten zu können. "Das Kunstleder in seinem Outfit wurde mit Wachs beschichtet, damit er in allen Situationen gut geschützt ist", erklärt der Sender. So soll das Spielzeug der Zukunft die Bühne rocken und für Unterhaltung sorgen. Am Kostüm wurde eine neue Technik verwendet: "Das Herz und die Augen reagieren auf Lautstärke und können im Takt leuchten", so Gewandmeisterin Alexandra Brandner.