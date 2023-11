"The Masked Singer": Alle Masken enthüllt! ESC-Legende steckte im Okapi

The Masked Singer (ProSieben): Die erste Maske wurde enthüllt. Okapi Katja Ebstein musste gehen.

Von Benedikt Zinsmeister

München/Köln - In der Auftaktsendung der neuen Staffel "The Masked Singer" am Samstagabend ist die erste Maske gefallen! Das glitzernde Okapi bekam die wenigsten Stimmen der TV-Zuschauerinnen und Zuschauer und musste sein Geheimnis lüften. Darunter steckte die Sängerin Katja Ebstein (78, "Wunder gibt es immer wieder").

Katja Ebstein (789 wurde als das Okapi enttarnt. © Rolf Vennenbernd/dpa "Es war eine schweißtreibende Sache", meinte die deutsche ESC-Legende. Ihre Verkleidung sei jedoch auch ein wahres Kunstwerk. "Ich hatte ja keine richtige Chance, mich hier einzugewöhnen. Insofern ist der Abschiedsschmerz nicht so groß", erklärte die Grand-Prix-Zweite von 1980 sowie zweifach Drittplatzierte von 1970 und 1971 im Gespräch mit Annemarie Carpendale (46). Die 78-Jährige hatte den Song "Iko Iko (My Bestie)" von Justin Wellington und Small Jam performt. The Masked Singer "The Masked Singer": Das sind die aktuellen Spekulationen zu den Final-Masken In dieser Staffel "The Masked Singer" wurden die Masken erst in der ersten Live-Show präsentiert. Diese neun Fabelwesen singen diesmal um die Gunst der Zuschauer: Eisprinzessin, Mustang, Lulatsch, Feuerlöscher, Kiwi, Marsmaus, Troll, Okapi und der "Halbbruder von Santa Claus" namens Klaus Claus.

"The Masked Singer": Bilder von den Kostümen im Überblick

Der Troll. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Eisprinzessin. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Lulatsch. © Rolf Vennenbernd/dpa

Klaus Claus. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Kiwi. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Mustang. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Feuerlöscher. © Rolf Vennenbernd/dpa

"The Masked Singer": Marsmaus bleibt der ersten Sendung fern