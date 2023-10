"The Masked Singer": Neue Staffel mit jeder Menge Geheimnissen

Unterföhring - Die ProSieben-Erfolgsshow " The Masked Singer " geht in die neunte Staffel. Das ist bisher zur Sendung bekannt.

Matthias Opdenhövel (53) moderiert auch die neunte Staffel von "The Masked Singer". © ProSieben/Nadine Rupp

Fans der Rateshow können Ende des Jahres wieder mitfiebern: Am 18. November startet die neue Staffel von "The Masked Singer". Jeden Samstag treten dann wieder Promis in aufwendigen Kostümen auf die Bühne und versuchen ihre Identität so lange wie möglich geheim zu halten.

Wie viele Masken diesmal dabei sein werden, ist noch nicht bekannt. Auch aus dem neuen Rateteam macht der Sender bisher noch ein Geheimnis.

Sicher ist allerdings, dass Matthias Opdenhövel (53) wieder die Moderation übernehmen wird.

Zuletzt hatte Luca Hänni (29) als der "Schuhschnabel" die achte Staffel der Gesangsshow gewonnen.