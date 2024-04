Grow-Shops, Pflanzensets und Vereine zum Kiffen: Meinungen zur Legalisierung polarisieren noch immer

Seit Montag ist der Konsum von Cannabis sowie der private Anbau allein oder im Verein legal. Während sich einige freuen, machen sich andere Sorgen.

Von Emily Mittmann

Leipzig, Erfurt - Seit Montag ist in Deutschland nicht nur der Konsum von Cannabis legal, sondern auch der private Anbau allein oder im Verein. Während sich einige schon seit Monaten auf die Legalisierung gefreut haben, machen sich andere große Sorgen. Über die geteilten Meinungen berichtete die MDR-Sendung "Exakt".

Die MDR-Sendung "Exakt" berichtete von der Legalisierung von Cannabis und den polarisierenden Ansichten. © MDR/Hagen Wolf "Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengel-Zone in jedem Supermarkt nebeneinander, passt in ihre Welt. Auf dem Oktoberfest jedes Jahr Flohzirkus und Kotz-Hügel anschauen", argumentierte Ates Gürpinar (39, Die Linke) für die Legalisierung. "Aber Cannabis bringt unsere Kinder um. Es ist so dermaßen daneben, so dermaßen unehrlich, so dermaßen falsch." Mit einer anständigen Prävention könne man, dem Bundestagsabgeordneten zufolge, Kinder schützen und mit einer anständigen Legalisierung die Erwachsenen vor dem "Dreck" bewahren, der auf den Straßen kursiert. Bauer sucht Frau "Bauer sucht Frau"-Star frisch verliebt: Ihr Neuer ist 18 Jahre jünger! Doch sahen bei Weitem nicht alle Politiker und Abgeordneten das Vorhaben so positiv. Trotz all der Widerstände bewilligte der Deutsche Bundesrat das Gesetz und machte ab dem 1. April nicht nur Kiffen, sondern auch das Anbauen von Marihuana-Pflanzen in bestimmten Mengen legal. So können Erwachsenen ab sofort bis zu drei Pflanzen anbauen und ganze 50 Gramm Marihuana oder Cannabis bei sich tragen. Und sogar das Gründen von Vereinen und damit einhergehend das gemeinsame Anbauen wird mit dem Gesetz genehmigt.

"Cannabis-Social-Club" und "Grow-Shop"

In "Grow-Shops" erhalten Züchter alles, was es braucht, um ertragreich ernten zu können. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa Wie ein solcher Verein aussehen kann, zeigt der "Cannabis-Social-Club Erfurt", kurz CSC Erfurt e.V. Weil sie finden, dass auch Erwachsene in ihrer Freizeit legal kiffen dürfen sollten, entschieden sich die Erfurter für die Gründung, berichtete "Exakt". Um ihr Projekt auf die Beine zu bringen, steuerten sie jeweils auch selbst etwas Startkapital bei. TV & Shows Zwei Alkoholiker buhlen um Barbara (63): "Ich bin nicht besoffen, halt's Maul!" "Das ist im Bereich 5000 Euro, die jetzt schon fest verbaut sind", erklärte Hermann Klatt, Vereinsvorsitzender. "Dann werden nochmal 70.000 Euro in die Halle reingesteckt und in die Anbau-Räume." Das Geld würden sie mit einer Teilnahmegebühr von 20 Euro von den ungefähr 500 Leuten, die an dem Verein teilhaben können, refinanzieren wollen. Und nicht nur die Erfurter sehen in der Legalisierung eine lukrative Möglichkeit. Auch der Magdeburger Rapper "Plusmacher" habe zusammen mit Teilhaber "Botanikker" nicht lange gezögert und sich drauf und dran gemacht, so schnell wie möglich einen "Grow-Shop" in Berlin aufzumachen. Nun erhält man bei "Farmbros" alles, was man für das Großziehen von ertragreichen Pflanzen benötigt. Der Sendung "Exakt" präsentierte der Geschäftsmann eines seiner Produkte, eine Art Gewächshaus samt LED-Lampe, Abluftsystem und Belüftung, das Platz für die drei erlaubten Pflänzchen biete. Kaufen könne man derartiges Equipment ab 1000 Euro aufwärts.

Die Legalisierung von Cannabis - Ostersegen oder schlechter Aprilscherz?

Der sächsische Innenminister Armin Schuster (62, CDU) mache sich aufgrund der Legalisierung größte Sorgen. © Kay Nietfeld/dpa Darüber, ob man mit der Legalisierung neue Möglichkeiten schafft oder die Bevölkerung ins Verderben schickt, ist man sich aber noch immer uneins. Als einen der schärfsten Kritiker des neuen Gesetzes stellte "Exakt" den sächsischen Innenminister Armin Schuster (62, CDU) vor. Er sei noch immer der Meinung, dass Kiffen verfolgt und bestraft gehöre. "Wir machen mal zusammen in fünf Jahren einen Schnitt und gucken uns mal an, wer am Ende recht hatte und ob dieser zugegebenermaßen ansteigende Cannabis-Konsum nicht eine sehr moderate Situation war im Vergleich zu dem, was wir demnächst haben werden", sagte er gegenüber dem MDR. "Ich mache mir jedenfalls größte Sorgen."

"Gekifft wird sowieso": Psychotherapeuten und Psychologen sehen eine Chance