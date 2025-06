"Nackt auf dem Bett und wir hingen daneben" - Fensterputzer plaudert aus dem Nähkästchen

Hamburg - Dass Fensterputzer schwindelfrei sein müssen, ist klar. Aber dass sie beim Blick durchs Fenster an der Gebäudefassade so etwas zu sehen bekommen, überrascht selbst hartgesottene Industriekletterer.

Dreimal im Jahr wird die Fassade der Elbphilharmonie in Hamburg durch Industriekletterer gereinigt. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Während der Reinigung der Scheiben erwischte ein Fensterputzer doch tatsächlich ein Pärchen in flagranti. "Es gab da drüben mal eine Hochzeit", erzählte Marlon Dirichs seinem Kollegen in Staffel 24, Folge 41 von "Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum", während die beiden an Seilen vor den Fenstern der Elbphilharmonie in Hamburg hängen.

Das Wahrzeichen der Hansestadt bietet nämlich nicht nur Platz für Konzerte. Auch ein Hotel ist Teil des Gebäudes - und auch diese Fenster müssen gereinigt werden.

So wurde eines der Zimmer wohl auch von besagtem Hochzeits-Paar gebucht, als der Fensterputzer die kuriose Entdeckung machte: "Das Pärchen sprang dann nackt auf dem Bett herum", erzählte der Putzprofi lachend. "Das war auf jeden Fall amüsant."

Doch hinter dem heiteren Blick durchs Fenster steckt ein Knochenjob in 110 Metern Höhe. Dreimal im Jahr rücken die Spezialisten an, um Hamburgs Wahrzeichen wieder zum Glänzen zu bringen. Was viele nicht wissen: Die Glasfassade der "Elphi" besteht aus über 1100 einzelnen Scheiben.