Show im Volksparkstadion: Chris Tall bringt DIESEN Stargast mit

Hamburg - Am Samstag wird Hamburg zur Comedy-Hauptstadt: Chris Tall (34) spielt die bislang größte Live-Show seiner Karriere im legendären Volksparkstadion. Mit dabei ist eine große Überraschung, die jetzt schon für Aufsehen sorgt.

Deutschrap-Fans kennen ihn bereits: den kuriosen Track "Schaf", der in der ProSieben-Show "Chris Du das hin?" entstand.

Bereits seit Monaten war das Event angekündigt, die Vorfreude unter seinen Fans ist riesig. Was bislang jedoch nicht bekannt war: Die Show wird nicht nur ein Gag-Feuerwerk - sie wird auch musikalisch!

Chris hat sich mit dieser Show einen Traum erfüllt: eine eigene Comedy-Performance in dem Stadion, in dem er früher selbst Fußballer beim HSV werden wollte. Nun steht er bald auf der Bühne - und sorgt für Lacher statt Tore.

Kool Savas (50) gilt als einer der Pioniere des deutschen Hip-Hops und prägt die Szene seit über 20 Jahren mit seinem einzigartigen Stil. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In einem emotionalen Instagram-Beitrag ließ Chris am Mittwochabend die Bombe platzen: Gemeinsam mit Kool Savas kündigte er an, dass sie bei seiner großen Show im Hamburger Volksparkstadion gemeinsam auf der Bühne stehen werden.

Dabei enthüllten sie auch, dass sie ihren Song "Schaf" live performen - unterstützt von Sänger NKSN (30), mit dem sie den Track gemeinsam produziert haben.

Für Chris ist es ein wahr gewordener Traum, wie er gerührt im Livestream erzählte: "Es ist mir die größte Ehre auf diesem Planeten, dass du das mit mir machst. Unfassbar, dass wir gemeinsam vor 30.000 Leuten auftreten. Ich wünschte, der 15-jährige Chris wüsste, dass er eines Tages - mit 34 - mit Kool Savas telefonieren würde."

Ob Chris Tall künftig häufiger auf die Musik setzt? Möglich ist alles!

