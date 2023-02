"Nächste Ausfahrt Glück": Diese Schwalbe stellt Valerie Niehaus auf die Probe

Eisenach - Valerie Niehaus (48) ist wieder mit der blauen Schwalbe in Eisenach unterwegs! An den kommenden zwei Sonntagen ist sie erneut als Katharina Wegener im Erfolgs-Herzkino "Nächste Ausfahrt Glück" zu sehen. Diesmal zwischen ihrem Mann Georg (Max Hopp, 50) und ihrer Jugendliebe Juri (Dirk Borchardt, 53) völlig hin- und hergerissen ...

Auf der düst ihre Figur nämlich immer durch die Stadt. Doch was im Film so unbeschwert einfach aussieht, stellte Niehaus auf eine harte Probe, "weil ich vorher noch nie Motorrad gefahren bin", erklärt die in Hessen aufgewachsene Schauspielerin im TAG24 -Interview.

Seit 2020 schlüpft die Darstellerin in die Rolle der Eisenacher Erzieherin. Um nach langen Drehpausen wieder in diese Welt eintauchen zu können, muss sie nur mit der Schwalbe fahren.

Gerade die Musik aus der Wendezeit, die auch in den neuen Folgen des Öfteren zu hören ist, hat am Set für Gänsehaut gesorgt. In einer Szene legt Juri für Katharina den Scorpions-Hit "Wind of Change" auf.

"Als die Regisseurin das Lied in der Probe spielte, war das für mich ein Wahnsinnsmoment und hat mich sehr berührt. Aus diesem tiefen Berührt-Sein ist dann diese Szene entstanden."

Deshalb hofft Valerie Niehaus, dass auch bei den Zuschauern, wenn sie die Filme sehen, ähnliche Emotionen hervorgerufen werden und sie sich an diese Zeit erinnern.

"Nächste Ausfahrt Glück" ist bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar und wird am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt. Eine Woche später folgt ein weiterer Teil.