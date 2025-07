Sprachlos beim Interview - So hat Till Reiners versucht, mich aufs Korn zu nehmen

Zum Start des Interviews schien noch alles normal. © ZDF/"Till Tonight"

Am 19. Mai flatterte die Anfrage "Presseeinladung 'TILL TONIGHT' mit Till Reiners" in mein E-Mail-Postfach. Hintergrund: Im Vorfeld seiner neuen Late-Night-Show lud Till Reiners zu einem exklusiven Pressebesuch in sein Berliner Zuhause. Also fuhr ich am 27. Mai zu ihm nach Berlin-Lichterfelde.

Kurz nach der Ankunft bei der riesigen Stadtvilla wurde ich von einem Redakteur empfangen. Ebenfalls vor Ort: ein Kamerateam des ZDF-Mittagsmagazins. Es würde den Stand-up-Comedian bei seinem Alltag begleiten. Dazu gehöre auch der Besuch der Journalisten. Wenige Sekunden später war ich verkabelt. Dann begrüßte mich Till.

Till stellte mir seine Frau und seine beiden Kinder vor. Alle waren sehr herzlich. Nach einem kurzen Smalltalk setzten wir uns an den großen Esstisch und starteten mit dem Interview. Anfangs sprachen wir über seine neue Show. "Es gab ja bisher keine Late-Night-Show, die sich richtig lange durchgesetzt hat. Ich würde da einfach gerne einen eigenen Akzent setzen", so der 40-Jährige. Was ich bis dahin nicht wusste: Diesen eigenen Akzent würde er nach unserem Termin definitiv setzen!

Wenige Minuten später sprang er auf, wirkte gestresst und unzufrieden. "Zieht bitte alle eure Schuhe aus!", hieß es in Richtung aller Anwesenden. Bei meinem Eintreffen fragte ich noch, ob es in Ordnung sei, dass ich die Schuhe anlasse. Und jetzt doch nicht? Verwirrend, aber gut - sein Zuhause, seine Regeln. Also zogen das Drehteam und ich unsere Treter aus und fuhren barfuß fort.

In den folgenden Minuten wirkte er weiterhin unzufrieden. Kurz darauf erklärte er, warum: Ihn stressen die Globen auf dem nebenstehenden Sideboard. Er liebe diese und sammle sie seit vielen Jahren. Jeder von ihnen habe einen bestimmten Platz. Um mit dem Gespräch fortfahren zu können, musste er jeden Globus verrücken und neu einstellen. Für dieses Durcheinander machte er seinen Sohn verantwortlich, was er ihn sichtlich spüren ließ. In diesem Ton mit seinem Kind vor der Presse zu reden, schien mir nicht sehr angemessen.

Anschließend starteten wir eine Roomtour.