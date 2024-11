"NDR Talk Show": Bettina Tietjen begrüßt Co-Moderator Atze Schröder und diese Gäste

Hamburg - Prominente Unterstützung! Am Freitagabend (22 Uhr) moderiert Bettina Tietjen (64) die " NDR Talk Show " gemeinsam mit Comedian Atze Schröder (59). Sie empfangen eine illustre Runde an Gästen.

Zwei dieser Gäste sind Moderator Horst Lichter (62) und Unternehmer Helmar Broich, die so einiges gemeinsam haben: einen außergewöhnlichen Lebensweg, Durchhaltevermögen und den Wunsch, jungen Menschen den Start ins (Berufs-)Leben zu erleichtern.

Die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft. Broich hat eine Bildungsstiftung gegründet, die die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen fördert, die zu Hause keinen sozialen und finanziellen Background haben. Lichter unterstützt sie als Kurator.

Der Rheinländer, Sohn eines Bergmannes, hat sich zum umjubelten TV-Koch und Moderator der Kultsendung "Bares für Rares" hochgearbeitet. Während er in der Trödelshow sich alten Schätzen widmet, hat er privat großes Interesse an jungen Menschen. "Nur so können sich verschiedene Generationen verstehen", erklärt Lichter.

Wie der 62-Jährige mit jugendlichem Elan sein neuestes Projekt vorantreibt, wie er und Broich auf ihre jungen Jahre zurückblicken und was die Besonderheit ihrer Verbindung ist, erzählen die beiden in der Show.