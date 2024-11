"NDR Talk Show": Dafür hat Hunde-Experte Martin Rütter kein Verständnis

Hamburg - Weihnachtszeit ist Geschenkezeit! Auch wenn wir bereits das Jahr 2024 schreiben, werden noch immer zu den großen Festen in unserem Kalenderjahr Tiere verschenkt. Hundetrainer Martin Rütter (54) hält davon gar nichts, wie er in der " NDR Talk Show " erklärte.

Hundetrainer Martin Rütter (54) versteht nicht, warum im Jahr 2024 noch Tiere verschenkt werden. © NDR/Uwe Ernst

Aus Sicht des 54-Jährigen müsse dieser Handel längst ein Ende gefunden haben. Tut er aber nicht. "Es hört überhaupt nicht auf", beklagte er. "Du denkst, jetzt sind wir in 2024 und der dümmste Mensch der Welt müsste verstanden haben, dass wir keine Tiere verschenken."

Stattdessen sei es immer noch ein großes Thema und vor allem ein großes Problem. "Es ist nicht nur der Hund, es werden unglaublich viele Tiere verschenkt", meinte er und schob nach, "die für Kinder nicht geeignet sind. Kein Meerschweinchen möchte bei einem Kind auf den Schoß, aber sie werden immer noch verschenkt." Gerade Lebewesen, wie Tiere es ja nun mal sind, einem Kind als Geschenk zu präsentieren, halte der Hundetrainer für "sehr bedenklich".

Ein Grund für dieses Problem sehe Rütter vor allem beim Welpenhandel, wie er jüngst in einer Reportage aufzeigte. In Dorsten (Nordrhein-Westfalen) gibt es einen Hof, der bereits über 40.000 kleine Vierbeiner verkauft haben soll. "Es ist verrückt, dass das in Deutschland legal ist", polterte er.

Das Geschäft funktioniere dort wie beim TV-Shoppingsender QVC. "Das ist völlig pervertiert. Die Leute gehen hin und kaufen Hunde. Da werden 120 bis 150 wie in einer Auslage präsentiert", beschrieb Rütter die Lage vor Ort.