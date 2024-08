"NDR Talk Show": Diese Gäste sind heute zu Gast in der Sendung

Hamburg - Am Freitagabend ist es wieder so weit! Die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) begrüßen in der " NDR Talk Show " eine illustre Runde an prominenten Gästen.

Die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) begrüßen in der "NDR Talk Show" eine illustre Runde an prominenten Gästen. © Georg Wendt/dpa

Zwei von ihnen sind die Comedians und Schauspieler Anke Engelke (58) und Bastian Pastewka (52), die sich vor 25 Jahren beim Comedy-Format "Die Wochenshow" kennenlernten. Mittlerweile verbindet die beiden eine enge Freundschaft.

"Ich fand den am Anfang so komisch, ich habe gedacht: Was ist das denn für'n Bubi? Und dann hat's gefunkt. Und jetzt kann ich mir ein Leben ohne Bastian Pastewka nicht mehr vorstellen", offenbarte Engelke.

Gemeinsam standen sie in ihren Kult-Rollen "Wolfgang & Anneliese" vor der Kamera und erhielten dafür unter anderem den Grimme-Preis und den Deutschen Comedypreis. "Aktuellen Umfragen zufolge sind Anke Engelke und ich das talentierteste Comedy-Duo von Köln: Eine von uns kann singen, eine von uns kann alle Texte perfekt und eine von uns bringt so viel Herz mit, dass der jeweils andere im Grunde gar nichts mehr machen muss", erklärte Pastewka.

Nun hat das Duo eine gemeinsame Serie gedreht, in der es um Bestimmungen und Zufälle geht, um Falschparker und Katzenpflaster, aber auch um die ewige Sehnsucht nach dem Happy End. Am Freitagabend erzählen sie, was sich genau dahinter verbirgt.