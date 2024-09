13.09.2024 06:30 "NDR Talk Show": Diese Gäste sind heute zu Gast in der Sendung

Die Moderatoren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt erwarten am Freitagabend einen bunten Mix an Gästen in der NDR Talk Show.

Von Robert Stoll

Hamburg - Welches Geheimnis können sie ihren Gästen entlocken? Am Freitagabend empfangen die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) in der "NDR Talk Show" eine illustre Runde an prominenten Gästen. Die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) begrüßen in der "NDR Talk Show" eine illustre Runde an prominenten Gästen. © Georg Wendt/dpa Zwei von ihnen sind die ehemaligen Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg (52, CSU) und Gregor Gysi (76, Die Linke), die trotz unterschiedlichen Auffassungen und Parteibüchern zu Freunden geworden sind. Seit 2023 gehen sie in ihrem Podcast "Gysi gegen Guttenberg" wertschätzend und ehrlich über ideologische Grenzen hinweg und zeigen, wie ein Dialog auch heute noch funktionieren kann. Nach Plagiatsvorwürfen trat zu Guttenberg mit 39 Jahren im Jahr 2011 von seinem Amt als Bundesverteidigungsministers zurück, lebte anschließend einige Jahre in den USA, kehrte mittlerweile aber wieder nach Deutschland zurück. Aktenzeichen XY ungelöst Toter Säugling an Rheinufer entdeckt: Jetzt gehen Ermittler ins TV Gysi arbeitet aktuell als Rechtsanwalt, ist per Direktmandat aber weiterhin für Die Linke im Deutschen Bundestag vertreten. In seinem Buch und Podcast widmet sich das Duo politischen und gesellschaftspolitischen Themen, die Deutschland und sie persönlich bewegen. "NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 13. September 2024 Zu Gast sind unter anderem Ilka Bessin (52, l.), die wieder als Cindy aus Marzahn auf die Bühne zurückkehrt, und Bergsteiger Reinhold Messner (79). © Fotomontage: picture alliance / dpa, Ulrich Perrey/dpa Komikerin und Moderatorin Ilka Blessin (52), die zum 20-jährigen Jubiläum wieder den rosa Jogginganzug aus dem Schrank holt und als Cindy aus Marzahn auf Tour geht





Schauspieler und Autor Sabin Tambrea (39), der aus Rumänien nach Deutschland in den 1980er Jahren floh und in seinem Buch "Vaterländer" erzählt, wie seine Familie zunächst getrennt und schließlich dann doch glücklich wiedervereint wurde



Bergsteiger und Autor Reinhold Messner (79), der über Freundschaften und Intrigen, alpinistische wie private Höhepunkte und Rückschläge und die Fähigkeit, auch im Alter Träume noch zu verwirklichen, spricht





Vulkanexpertin und Expeditionsfotografin Ulla Lohmann (47), die als erste Frau weltweit in das Innere eines aktiven Vulkans stieg und durch ihre spektakulären Aufnahmen als "heißeste Frau Deutschlands" bezeichnet wird





Schriftsteller und Lehrer Ewald Arenz (58), der als Schüler alles andere als einfach war und einen besonderen Rat für Eltern hat





(58), der als Schüler alles andere als einfach war und einen besonderen Rat für Eltern hat Schwimmerin Tanja Scholz (40), die seit einem Reitunfall vor vier Jahren querschnittsgelähmt ist und bei den Paralympics in Paris die erste Goldmedaille für Deutschland holte Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

Titelfoto: Georg Wendt/dpa