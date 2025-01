"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Es ist eine Premiere! Zum ersten Mal wird Steven Gätjen (52) am Freitagabend (22 Uhr) gemeinsam mit Bettina Tietjen (65) die " NDR Talk Show " moderieren. Zuvor war er bereits einmal als Gast-Moderator tätig. Das Duo begrüßt zahlreiche Promis.

Bettina Tietjen (65) und Steven Gätjen (52) moderieren am Freitagabend die "NDR Talk Show". © NDR/Thomas Kierok

Zwei von ihnen sind als Glamour-Paar allerdings selten in den Schlagzeilen: Vivian (39) und Nico (39) Rosberg. Ihre Mütter verbindet eine langjährige Freundschaft, beide kennen sich seit ihrer Kindheit. Als die beiden Familien gemeinsam auf Ibiza ihren Urlaub verbringen, funkt es zwischen den damals 18-Jährigen.

Vivian, gebürtige Hamburgerin, studiert Innenarchitektur in Mailand und New York, Nico eifert seinem Vater nach, er ist Sohn des finnischen Formel-1-Weltmeisters Keke Rosberg, und treibt seine Karriere als Rennfahrer voran.

2016 erfüllt er sich mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft seinen Lebenstraum und beendet direkt im Anschluss seine Karriere. Nun widmet Nico sich der Familie und wird Unternehmer.

Mit ihren Töchtern, die 2015 und 2017 geboren wurden, leben die Rosbergs hauptsächlich in Monaco. Neben ihrer Tätigkeit als Innenarchitektin betreibt Vivian auch eine Eisdiele auf Ibiza. Zudem hat sie ein Kinderbuch über Mut, Selbstvertrauen und Willenskraft geschrieben.

In der Show erzählt das Ehepaar, bei wem in der Familie Rosberg diese Eigenschaften am stärksten ausgeprägt sind.