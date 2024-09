"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute zu Gast in der Sendung

Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend (23 Uhr) begrüßen die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) in der "NDR Talk Show" wieder zahlreiche prominente Gäste.

Die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) begrüßen in der "NDR Talk Show" eine illustre Runde an prominenten Gästen. © Georg Wendt/dpa

Einer von ihnen ist der Musiker und Humorist Olli Dittrich (67), auch bekannt als Dittsche, für den Musik und Bademantel eine große Rolle im Leben spielen. Schon früh schreibt und komponiert er Songs für Musikgrößen wir James Last (†86) oder die Band "Die Prinzen", gemeinsam mit Wigald Boning (57) stürmt er die Charts und tritt 2006 sogar erfolgreich mit seiner Band "Texas Lightning" beim Eurovision Song Contest an. Die größten Erfolge feiert er aber in seiner Kultrolle "Dittsche".

Am Freitagabend ist Dittrich aber nicht alleine zu Gast in der Sendung, er hat seinen Sohn Jonathan Henrich (24) im Schlepptau. Dieser scheint das musikalische Talent seines Vaters geerbt zu haben und legt gerade eine Laufbahn als Profimusiker hin. Erst jüngst schloss er ein Studium am Berklee College of Music in Boston erfolgreich ab.

Sein Vater ist mächtig stolz und sagt über seinen Sohn: "Es ist ein brillanter Pianist und ein wirklich begabter Singer-Songwriter." Der 24-Jährige benötigt die Hilfe seines alten Herrn also gar nicht, um seinen eigenen Weg zu gehen. Auf den üblichen Plattformen hat er mittlerweile schon vier eigene Songs veröffentlicht.

In der Sendung verrät das Vater-Sohn-Duo, ob er sich manchmal auch im Bademantel an den Flügel setzt und welche Rolle der Humor im Leben von Vater Olli Dittrich und Sohn Jonathan Heinrich spielen.