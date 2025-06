Noah Becker haut Barbara Schöneberger mit Accessoire aus den Socken

Im weiteren Verlauf sprach der Künstler auch im Allgemeinen von seinen Eltern. "Ich habe sehr viel Glück und Privilegien gehabt mit solchen Eltern, so viele Vorbilder, die ich hatte", sagte er. Becker wolle selbst ein Vorbild für jüngere Kollegen und Menschen sein. "Auch wenn man viel arbeitet und viel verdient hat, muss man immer zurückgeben. Meine Mutter und mein Vater, beide, was die geleistet haben, was für Menschen beide sind, ich bin echt dankbar."

Der 31-Jährige hat mit Tennis-Legende Boris Becker (51) einen berühmten Papa. © Christophe Gateau/dpa

Becker selbst ist seit Längerem mit der US-Sängerin Brittany Fousheé (35) zusammen. In der Sendung kam auch deren Beziehung und eine Vereinbarung zur Rede. "Es ist eine Fernbeziehung", gestand der 31-Jährige. Er wohnt in Berlin, sie in Los Angeles.

"Wir haben eine Drei- oder Vier-Wochen-Regel, die haben wir noch nie gebrochen seit drei Jahren, völlig verliebt. Ich fliege morgen dahin und wir wechseln uns ab", erklärte er.

Alle drei Wochen besucht sich das Paar für drei Wochen gegenseitig, manchmal auch länger. "Man nimmt die Zeit auch richtig wahr", äußerte er sich über einen großen Vorteil.

Bis zum 30. August versteigert Becker für die "Laureus Sport for Good Foundation" noch eines seiner Werke. Seit Donnerstag ist das Kunstwerk "You Signed Up for This" in der Berliner Galerie Deschler zu sehen.