02.03.2024 07:17 Ob Eiskanal oder grüner Rasen: So sportlich wird der TV-Samstag

In den TAG24-TV-Tipps lest Ihr, warum sich heute am Samstag, dem 2. März 2024, das Anschalten des Fernsehers lohnt.

Von Saskia Hotek

Dresden - Manchmal hat man die Qual der Wahl. So erging es mir dieses Mal beim Schreiben dieser TV-Tipps. Das Programm am heutigen Samstag hat einfach so viel zu bieten, dass mir die Entscheidung für einige wenige Empfehlungen wirklich schwerfiel. Vor allem Sport-Fans kommen heute voll auf ihre Kosten. Hier ist meine Auswahl für einen unterhaltsamen Tag vor dem Fernseher. Pflichttermin Ost-Duelle haben immer eine gewisse Brisanz inne, so auch die Partie Hallescher FC gegen SG Dynamo Dresden. Die Saalestädter kämpfen derzeit gegen den Abstieg aus der 3. Liga, während sich das Team aus Elbflorenz nächste Saison schon eine Etage höher sieht. Mal sehen, ob sich Dynamo, was die Chancenverwertung angeht, dieses Mal auch zweitligatauglich zeigt. 14 Uhr, MDR Dynamos Tom Zimmerschied (25) spielt am heutigen Samstag gegen seinen Ex-Verein. © DPA/Robert Michael Geheimtipp Auch wenn ich die Geschichten von Maxe Baumann (1987) mittlerweile in- und auswendig kenne, kann ich immer noch darüber lachen. Gerd E. Schäfer (1923-2001) war privat das genaue Gegenteil seiner Paraderolle. Er sei sehr extrovertiert und eitel gewesen, erzählte sein Sohn Frank einmal. Umso bemerkenswerter ist deshalb Schäfers Schauspielleistung. 20.15 Uhr, rbb Die Reihe um Maxe Baumann (Gerd E. Schäfer) wurde zu DDR-Zeiten immer an Silvester ausgestrahlt. © rbb/DRA/Dieter Jaeger Bloß nicht! Wer meint es wirklich ernst mit der Single-Frau und wer spielt ihr nur etwas vor? Darum geht es in Make Love, Fake Love. Meines Erachtens sucht keiner der Kandidaten die große Liebe in dem Dating-Format, sondern nur die mediale Reichweite und Aufmerksamkeit. So entsteht eine neue Riege von Möchtegern-Promis, die keiner braucht. 0.40 Uhr, RTL Antonia Hemmer (23) sucht nach der großen Liebe. © RTL+ Streaming Seit Jahren dominieren die Dauerrivalen Francesco Friedrich (33) und Johannes Lochner (33) den Bob-Sport. Die Dokumentation Tunnelblick wirft einen genaueren Blick auf Das Duell Lochner gegen Friedrich. Anfang der Saison schwächelte "König Franz" ein wenig, weshalb "Hansi" öfter vorn lag. Doch pünktlich zur Weltmeisterschaft trumpft Friedrich wieder auf. ARD-Mediathek Francesco Friedrich (33, r.) und seine Anschieber wollen mit der schnellsten Zeit ins Ziel kommen. © DPA/Robert Michael Ich wünsche Euch gute Fernsehunterhaltung!

