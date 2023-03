Emotionsgeladener "Polizeiruf 110": Wo ist Ronny?

Umringt von seinen Freunden und den Heimerziehern pustet Ronny die Kerzen auf seiner Geburtstagstorte aus. © MDR/Stefan Erhard

Tatenlos schaut Sabine Hartwig (Ceci Chuh, 32) im neuen "Polizeiruf 110: Ronny", den das Erste am Sonntag, um 20.15 Uhr, zeigt, zu, wie ihr neuer Freund Rene Maier (Oskar Bökelmann, 26) ihren Sohn drangsaliert und durch die Wohnung jagt.

Schließlich will Ronny gedemütigt zurück in das Kinderheim fahren, in dem er seit der Drogenabhängigkeit seiner Mutter lebt. Doch dort kommt er nie an.



"Ich verprügle keine Kinder, aber der Junge braucht eine harte Hand", erklärt der zunächst verdächtigte Maier gegenüber Brasch.

Auch ihre Ermittlungen im Kinderheim verlaufen frustrierend. Als Ronnys Fahrrad in der Elbe gefunden wird, scheint der Fall aussichtslos zu sein.