Polizeiruf 110: Drehstart in Leipzig und Umgebung - Letzter Fall für die Kommissare aus Halle?

Halle (Saale)/Leipzig - Die halleschen Kommissare Koitzsch und Lehmann (Peter Kurth, 68, und Peter Schneider, 50) ermitteln wieder im "Polizeiruf 110". Die Dreharbeiten dafür sind in Halle, Leipzig und der Umgebung gestartet.

Alles in Kürze

Peter Schneider (50,), Peter Kurth (68), Cordelia Wege (49) und Regisseur Thomas Stuber (44) (v. l. n. r.) beim Dreh vom neuen Polizeiruf ,"Der Schlüsselmacher" auf dem Hallmarkt in Halle (Saale). © MDR/filmpool fiction/Felix Abraham

Wie Anwohner auf Facebook teilten, soll unter anderem in der Hanoier Straße im Stadtteil Silberhöhe in Halle gedreht werden. Bereits Ende Mai suchte eine Casting-Agentur dafür Komparsen.

Bis 11. Juli werden die Dreharbeiten vermutlich andauern.

Die neue Folge trägt den Arbeitstitel "Der Schlüsselmacher". Darin ermitteln die beiden Kommissare Koitzsch und Lehmann, nachdem die ältere Frau Krüger (Sybille Maria Dordel, 77) tot in ihrer Badewanne gefunden wurde. Ihnen wird schnell klar, dass die Frau ermordet wurde.

Der Hausmeister Trojanowitz (Henning Peker, 58) gerät in Verdacht. Spuren führen die beiden dann zu einem ungelösten Mordfall aus der Vergangenheit. Auf der Suche nach dem Täter begegnen sie Frau Sommer (Cordelia Wege, 49) und am Ende gerät Kommissar Koitzsch selber in Gefahr.